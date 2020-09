INS: Peste o treime dintre gospodariile din Romania suporta cu dificultate cheltuielile curente ale vietii

Cercetarea statistica "Conditiile de viata ale populatiei din Romania", in anul 2019, mai releva faptul ca pentru una din cinci gospodarii cheltuielile curente nu pun probleme deosebite, acestea fiind depasite destul de usor, usor sau chiar foarte usor.Printre tipurile de gospodarii care fac fata cu dificultate sau cu mare dificultate cheltuielilor curente se numara cele conduse de femei (44,6%) sau de persoane cu varsta de 65 ani si peste (40,3%), precum si gospodariile formate din doi adulti cu trei sau mai multi copii in intretinere (50,3%). De asemenea, se regasesc in aceasta situatie 69% dintre gospodariile al caror cap are statutul ocupational de somer, 48,3% dintre cele conduse de un agricultor si 60,6% din cele conduse de alt statut."Estimarea de catre gospodarii a nivelului minim al veniturilor care le-ar permite acoperirea cheltuielilor curente se afla in directa legatura cu gradul in care fac fata cheltuielilor impuse de viata de zi cu zi. Din acest punct de vedere se observa existenta unor diferentieri clare, generate de caracteristicile gospodariilor", releva cercetarea.Astfel, aproape una din cinci gospodarii considera ca pot efectua cheltuielile curente cu un venit banesc net lunar minim cuprins intre 1.001 lei si 2.000 lei, iar peste un sfert dintre gospodarii au nevoie de un venit net lunar situat in intervalul 2.001 - 3.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor lunare. Mai mult de o jumatate dintre gospodarii considera ca venitul necesar acoperirii cheltuielilor curente ar trebui sa fie chiar mai mare de 3.000 de lei lunar.In general, tendinta este de crestere a ponderii gospodariilor care considera ca au nevoie de un venit tot mai mare pentru a face fata cheltuielilor."Aprecierea sub aspect banesc a nevoilor gospodariilor demonstreaza clar diferentele mari intre conditiile de trai ale gospodariilor din cele doua medii de rezidenta, in special in zona grupelor extreme de venituri considerate necesare. Astfel, daca in mediul rural peste 5% dintre gospodarii se incadreaza in primul interval de venituri (sume de pana la 1000 lei), in mediul urban, aceasta grupa e ...citeste mai departe despre " INS: Peste o treime dintre gospodariile din Romania suporta cu dificultate cheltuielile curente ale vietii " pe Ziare.com