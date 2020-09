INS: Exportul de energie electrica a crescut cu 21,9% in primele sapte luni. Consumul final de energie a scazut cu 6,5%

"In perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2020, resursele de energie primara au scazut cu 13%, iar cele de energie electrica au scazut cu 4,5%, fata de aceeasi perioada a anului precedent. Principalele resurse de energie primara in perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2020 au totalizat 17,7 milioane tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 2,647 milioane tep fata de perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2019. Productia interna a insumat 10,322 milioane tep, in scadere cu 1,471 milioane tep fata de aceeasi perioada a anului precedent, iar importul a fost de 7,383 milioane tep", arata datele INS.In aceasta perioada, resursele de energie electrica au fost de 36.416,1 milioane kWh, in scadere cu 1.706,9 milioane kWh, fata de perioada corespunzatoare a anului 2019.Productia din termocentrale a fost de 11.157,9 milioane kWh, in scadere cu 2.336,5 milioane kWh (-17,3%). Productia din hidrocentrale a fost de 9.153,6 milioane kWh, in scadere cu 1.929,5 milioane kWh (-17,4%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 6.473,5 milioane kWh, in crestere cu 112,4 milioane kWh (+1,8%).Productia din centralele electrice eoliene in perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2020 a fost de 4.260,8 milioane kWh, in crestere cu 290,4 milioane kWh fata de aceeasi perioada a anului precedent, iar energia solara produsa in instalatii fotovoltaice in aceasta perioada a fost de 1.090,1 milioane kWh, in crestere cu 7,7 milioane kWh fata de perioada corespunzatoare a anului 2019. Consumul final de energie electrica in aceasta perioada a fost de 30.321,3 milioane kWh, cu 6,5% mai mic fata de perioada corespunzatoare a anului 2019.Iluminatul public a inregistrat o scadere cu 9%, iar consumul populatiei a crescut cu 3,1%.Exportul de energie electrica a fost de 2.894,8 milioane kWh in crestere cu 520,7 milioane kWh. Consumul propriu tehnologic in retele si statii a fost de 3.200 milioane kWh,in scadere cu 121 milioane kWh, potrivit INS. ...citeste mai departe despre " INS: Exportul de energie electrica a crescut cu 21,9% in primele sapte luni. Consumul final de energie a scazut cu 6,5% " pe Ziare.com