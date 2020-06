INS: Afacerile in comertul cu amanuntul au scazut cu 25,1%, in aprilie

Datele INS arata ca afacerile din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), ca serie bruta, s-au diminuat cu 25,1% in aprilie fata de martie, ca urmare a activitatilor derulate in: comertul cu ridicata specializat al altor produse (-38%), comertul cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii (-31,3%), comertul cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii (-25,2%), activitatile de intermediere in comertul cu ridicata (-22,8%), comertul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decat cele alimentare (-22,3%), comertul cu ridicata nespecializat (-19,9%), comertul cu ridicata al produselor alimentare, al bauturilor si al tutunului (-14,9%) si comertul cu ridicata al altor masini, echipamente si furnituri (-11,4%).In acelasi timp, cifra de afaceri din acelasi sector de activitate, ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, a scazut cu 16,9% raportat la perioada de referinta.Potrivit INS, la nivel comparativ aprilie 2020 vs aprilie 2019, cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), ca serie bruta, a scazut pe ansamblu cu 8,7% pe fondul rezultatelor inregistrate in: activitatile de intermediere in comertul cu ridicata (-21,9%), comertul cu ridicata specializat al altor produse (-20%), comertul cu ridicata al produselor alimentare, al bauturilor si al tutunului (-13,6%), comertul cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii (-12%), comertul cu ridicata al altor masini, echipamente si furnituri (-6,4%), comertul cu ridicata nespecializat (-5%) si din comertul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decat cele alimentare (-3,9%).Pe de alta parte, comertul cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii a crescut cu 31,6%, in aprilie anul curent, comparativ cu aceeasi luna din 2019.Datele oficiale releva, totodata, ca, in primele cinci luni ale anului, cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si ...citeste mai departe despre " INS: Afacerile in comertul cu amanuntul au scazut cu 25,1%, in aprilie " pe Ziare.com