Inghetarea salariului minim pe economie: Cui foloseste si cine pierde din aceasta decizie

"Pentru angajati o eventuala crestere a salariului minim este pozitiva pentru ca asta inseamna un castig mai mare raportat la nivelul salarial din prezent, avand in vedere cresterea preturilor anticipata odata cu majorarea preturilor la utilitati incepand cu 1 ianuarie. De asemenea, si cresterea preturilor la carburanti va aduce un nou val de scumpiri. Este posibil sa asistam la aceste majorari, iar o crestere a salariului minim vine sa compenseze macar in parte din noile cheltuieli", este de parere Adrian Negrescu, analist economic.Acesta crede ca, pentru companii urmeaza o perioada cel putin dificila, de minim trei luni, in care vor trebui sa supravietuiasca in cautarea unor parteneri de afaceri sau clienti, adica sa caute noi surse de venit, iar o majorare a salariilor, in acest moment, nu face altceva decat sa puna presiune si mai mare pe finantele companiilor."O amanare temporara a cresterii salariului minim, pentru doua luni, este salutara, pana ce Guvernul va reusi sa implementeze la propriu masurile de sustinere a afacerilor. Din cele sase programe existente in prezent, doar doua functioneaza si acelea partial: cel pentru granturile de 2.000 de euro, in care doar o parte dintre microintreprinderi si-au primit banii; si mai este programul pentru capital de lucru unde s-au semnat cateva sute de contracte dar fara ca cineva sa-si primeasca banii", afirma Negrescu.Majorarile de salariu aduc posibile concedieriToate acestea, in conditiile in care este o seceta cumplita pe piata financiara, iar bancile intarzie sa vina sa ofere linii de finantare companiilor care se afla in dificultate."Iar daca firmele nu au bani, o crestere a salariului minim nu face decat sa puna presiune pe castigurile companiilor si, acest lucru ar putea duce si la concedieri, in functie de companie si de moodul in care-si dgestioneaza finantele. Pentru microintreprinderi, chiar se poate vorbi de concedieri pentru ca la ele problema este foarte grava in conditiile in care si incasarile lor sunt foarte reduse, intr-un ...citeste mai departe despre " Inghetarea salariului minim pe economie: Cui foloseste si cine pierde din aceasta decizie " pe Ziare.com