Inflaţia în zona euro a atins un nou record în iulie. Ce se va întâmpla cu dobânzile la credite

Rata anuala a inflatiei in zona euro a atins un nou maxim istoric in luna iulie. Acest lucru mentine presiunile asupra Bancii Centrale Europene sa opteze pentru o noua majorare semnificativa a costului creditului in luna septembrie.

Potrivit unei estimari preliminare publicate vineri de Eurostat, rata anuala a inflatiei in zona euro a crescut pana la 8,9% in luna iulie 2022, depasind precedentul maxim istoric de 8,6% inregistrat in luna iunie, scrie Reuters.

Aceasta este cea mai puternica crestere in ritm anual a preturilor de consum inregistrata de zona euro dupa 1997, cand au inceput sa fie publicate date statistice cu privire la zona unica. Cifra anuntata de Eurostat este peste estimarile analistilor, care mizau pe o crestere a preturilor de 8,6%.

La fel ca si in lunile precedente, cresterea inflatiei in zona euro se explica prin faptul ca preturile la energie au inregistrat un avans de doua cifre, cu o majorare 39,7%, mai mica totusi fata de avansul de 42% inregistrat in luna iunie, in timp ce preturile la alimente, bauturi alcoolice si tigari au inregistrat un avans de 9,8%, dupa o crestere de 8,9% in luna iunie.

De asemenea, datele Eurostat arata ca inflatia de baza (core inflation), adica ceea ce ramane dupa ce sunt eliminate preturile pentru bunuri volatile, precum energia si alimentele, a crescut si ea pana la 5%, la 4,6% in luna iunie. Inflatia de baza este indicatorul urmarit cu atentie de catre BCE la elaborarea deciziilor sale de politica monetara.

In randul tarilor din zona euro, cea mai ridicata inflatie se inregistreaza in tarile baltice, toate cu o crestere a preturilor de peste 20%, in frunte fiind Estonia (22,7%), urmata de Letonia (21%) si Lituania (20,8%). La polul opus, cea mai mica crestere a preturilor se inregistreaza in Malta (6,5%) si Franta (6,8%).

Separat, Eurostat a dat publicitatii si o serie de date care arata ca economia zonei euro a inregistrat o crestere peste asteptari in trimestrul al doilea al acestui an, cu un avans de 0,7% fata de trimestrul precedent. Aceste date sugereaza ca desi razboiul din Ucraina continua sa umfle preturile in cele 19 tari care au trecut la moneda unica, totusi nu a oprit inca economia. Dupa un avans al PIB de 0,5% in primele trei luni ale anului, economistii se asteptau la o incetinire semnificativa in al doilea trimestru al acestui an.

