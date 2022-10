Domeniile unde angajații sunt ”protejați” de inflație. Câștigă mai bine ca anul trecut

Institutul National de Statistica a anuntat miercuri, 12 octombrie, ca salariul mediu net din august a fost de 3.933 de lei, cu 1,1% mai mic fata de luna anterioara. Iulie este luna in care s-au acordat primele de vacanta.

Cum rata anuala a inflatiei in luna august a fost de 15,3%, castigul salarial real din Romania a fost in august cu 2,5% mai mic decat in aceeasi perioada a anului anterior, reiese din datele INS.

Site-ul Curs de Guvernare publica joi, 13 octombrie, o serie de calcule care arata faptul ca inflatia a anulat cresterile de venituri a circa 81% din angajatii din Romania. Exista si cateva categorii de salariati care au fost "protejati" de inflatie.

Cresterile mari de venituri din domeniul agricol si industria alimentara, rezultate in urma introducerii unor facilitati fiscale (scutirea de la plata impozitului pe venit, a CASS, reducerea CAS cu 3,75% si introducerea salariului minim brut de baza de 3.000) in aceste domenii, s-au resimtit puternic la inceputul verii.

In iunie, salariile medii nete ale agricultorilor si ale salariatilor din industria alimentara au consemnat avansuri de 22, respectiv 23,2% fata de luna mai.

In august, avansul fata de anul anterior era de circa 35% pentru angajatii din domeniul agricol, respectiv de 39,4% pentru cei din industria alimentara, ritmurile de crestere fiind de peste trei ori mai rapide decat media de la nivel national. Prin urmare, castigurile salariale reale din aceste doua domenii au fost pozitive.

Totodata, industriile auto si HoReCa s-au numarat printre industriile cu cel mai mare numar de angajati in care cresterile de venituri din primele opt luni ale acestui an au fost mai rapide decat cresterile de preturi.

Cei 233.000 de angajati din industria ospitalitatii aveau in august castiguri reale medii cu 2,3% peste nivelul din august 2021, iar cei 159 de mii de specialisti in fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si a semiremorcilor cu 4,7%, mai scrie cursdeguvernare.ro.

Pe de alta parte, cei aproape 820.000 de angajati din comert aveau venituri medii reale cu 1,5% mai mici.

Din calculele Curs de guvernare pe baza datelor furnizate de Inspectia Muncii reiese ca salariul median (salariul fata de care jumatate de contractele de munca au valori mai mari, iar cealalta jumatate mai mici) din Romania este de doar 3.500 de lei brut, aproape la jumatate fata ...citeste mai departe despre "Domeniile unde angajatii sunt "protejati" de inflatie. Castiga mai bine ca anul trecut" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.