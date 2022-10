Inflația va fi o problemă până la finalul anului. Vești mai bune pentru 2023 de la Comisia Naţională de Prognoză

Indicele preturilor de consum se va mentine peste 15% la sfarsitul anului, respectiv 15,2%, urmand sa scada la 8% in 2023 si la 3,7% in 2024, potrivit Prognozei pe termen mediu 2022-2026, varianta de toamna, publicata vineri, 28 octombrie, de Comisia Nationala de Prognoza (CNP).

Pentru anii 2025 si 2026, inflatia este estimata la 2,9% si, respectiv, la 2,6%.

"Procesul inflationist s-a dovedit a fi mai persistent si de amplitudine mai ridicata decat s-a anticipat anterior, astfel incat si decelerarea cresterii preturilor de consum a fost estimata a avea o intensitate mai redusa. In aceste conditii, previziunile inflatiei au fost ajustate ascendent pentru anul in curs si urmatorii doi ani cu circa 1,3 puncte procentuale ca medie anuala, urmand ca in perioada 2024-2025 sa se incadreze in jurul valorii de circa 3%. Prognozele au luat in calcul actele normative in vigoare privind modificarea schemei de plafonare a pretului energiei electrice pana la data de 31 august 2023, prelungirea masurii de reducere a pretului pentru carburanti cu 50 bani/litru pana la sfarsitul anului curent, cat si o relativa stabilizare a principalelor cotatii internationale", se arata in nota redactata de CNP.

Potrivit sursei citate, efectele nefavorabile pe termen scurt sunt asteptate a se manifesta pentru componenta marfurilor alimentare ca urmare a secetei prelungite din acest an, dar si ca efect de runda a doua al dispersiei preturilor produselor energetice.

Totodata, preturile productiei industriale, cat si costurile in constructii se asteapta sa inregistreze dinamici in scadere, ramanand insa si in anul urmator la valori de doua cifre.

"Revizuirile ascendente pentru prognoza preturilor au condus, implicit, si la majorarea deflatorului PIB pentru perioada de prognoza", precizeaza Comisia Nationala de Prognoza.

CNP subliniaza ca datele statistice cele mai recente releva faptul ca inflatia a inregistrat in trimestrul III o rata medie anuala de 15,4%, continuand tendinta ascendenta din primele doua trimestre.

Este de remarcat accelerarea preturilor produselor alimentare din aceasta perioada, depasind cresterea medie cu 2,4 puncte procentuale, desi, in mod traditional, sezonier se inregistrau reduceri de pret pentru acest tip de produse. Temperarea preturilor la combustibili prin reglementarea privitoare la reducerea cu 50 bani/litru

