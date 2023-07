Inflația în România rămâne peste 10% - TradeVille

Inflația în România rămâne peste 10%

Indicele preturilor de consum, indicator care determina inflația la nivel național, a crescut cu 0.4% in luna iunie fata de mai. Comparativ cu iunie 2022, creșterea este de 10.3% - mai mica fata de luna trecuta, când valorile au atins un nivel de 10.6%. De la începutul anului si pana acum, preturile au crescut cu 4.2%, cea mai mare creștere fiind înregistrata in segmentul mărfurilor alimentare (+7.2%), urmata de servicii (+6.5%) si mărfurile nealimentare (+1.3%). In alte știri, INS a anunțat ca producția industriala a crescut in mai fata de aprilie cu 13.1% ca serie bruta, dar a scăzut cu 0.8% ca serie ajustata. Fata de aceeași luna a anului trecut, producția industriala a fost mai mica cu 4.8% ca serie bruta si cu 5.2% ca serie ajustata. (Surse: INS (1);INS (2))

BVB Înregistrează Tranzacții De Aproape 1 Mld. RON

Bursa de Valori București a înregistrat, in cursul zilei de ieri, tranzacții in valoare de 828.9 mil. RON, pe fondul listării Hidroelectrica. Indicele principal al pieței, BET, a înregistrat o apreciere de 1.43%. Cele mai tranzacționate acțiuni au fost cele ale Hidroelectrica (759.7 mil. RON), urmate de titlurile Băncii Transilvania (21.2 mil. RON) si de cele ale OMV Petrom (9.8 mil. RON), iar cele mai mari creșteri de preț s-au înregistrat la Socep (+14.3%), Dafora (+9.1%) si Prefab (+8.8%). (Sursa: Economica)

Exporturile Din China Au Înregistrat Un Record Negativ

Exporturile chinezești din luna iunie s-au contractat cu cel mai rapid ritm de la începutul pandemiei, afectate de inflația ridicata de pe piețele dezvoltate si de factori geopolitici. De asemenea, importurile din iunie au scăzut mai mult decât se anticipa, ceea ce indica o scădere a cererii locale. Valoarea exporturilor Chinei a scăzut cu 12.4% fata de anul precedent, depășind așteptările privind o scădere de 9.5%. Aceasta este cea mai mare scădere procentuala din februarie 2020. Perspectivele comerciale ale Chinei pentru a doua jumătate a anului rămân dificile din cauza inflației la nivel global si a presiunilor geopolitice. (Sursa: CNBC)

Economia Marii Britanii S-A Contractat Mai Putin Decât Prognozele Analiștilor

In ciuda grevelor si a zilelor libere pentru încoronarea regelui Charles, economia Marii Britanii s-a contractat mai puțin decât se așteptau economiștii in luna mai. Oficiul National de Statistica a raportat o scădere de 0.1% a producției economice, fata de contracția de 0.3% preconizata. Toate sectoarele au înregistrat o scădere, cu excepția sectorului serviciilor, care a stagnat. Cu toate acestea, lira sterlina a înregistrat o ușoara creștere fata de dolar. Deși, economia rămâne in continuare slaba, cu presiuni inflaționiste persistente, majoritatea analiștilor se așteaptă ca Banca Angliei sa majoreze ratele dobanzilor. In comparație cu alte economii avansate majore, recuperarea Marii Britanii după pandemia COVID-19 a fost mai lenta, Germania fiind singura tara care a avut rezultate la fel de slabe in primul trimestru al acestui an. (Sursa: Reuters)

Acțiunile Hidroelectrica au intrat in componenta indicilor FTSE Global All-World Index si FTSE Emerging Index. De asemenea, acțiunile companiei vor intra si in componenta indicilor MSCI Frontier si MSCI Romania. Hidroelectrica este prima companie românească care beneficiază de mecanismele de includere rapida. (Sursa: BVB)

British Council deschide un nou centru in București in cadrul clădirii de birouri One Cotroceni Park, dezvoltata de One United Properties. In procesul de alegere a noului spațiu, British Council a fost consiliata de CBRE, lider global pe piața de servicii comerciale si investiții in real estate. Noul centru de predare va fi amplasat intr-unul dintre cele mai noi centre de birouri din București. Clădirea beneficiază de certificarea LEED Platinum v4, care atesta o funcționare durabila si un impact minim asupra mediului, precum si de certificarea WELL Health and Safety, care evalueaza sănătatea si bunăstarea la locul de munca. (Sursa: ONE.ro)

Conducerea Bittnet Systems a anunțat piața cu privire la admiterea la tranzacționare pe Piața Reglementata a BVB a obligațiunilor BNET27A. Astfel, in urma derulării ofertei publice din luna iunie 2023, instrumentele financiare emise se vor putea tranzacționa începând cu 19.07.2023. Emisiunea BNET27A este formata din 50,000 de obligațiuni corporative cu o valoare nominala de 100 RON/obligațiune si o dobânda de 10%/an, plătibila trimestrial. (Sursa: BVB)

Elon Musk a înființat compania xAI, un concurent direct al OpenAI, dezvoltatorul ChatGPT si partenerul cheie al Microsoft. Pe site-ul xAI, s-a precizat ca aceasta noua entitate va lucra îndeaproape cu Twitter (deținuta prin X Corporation) si Tesla. De altfel, OpenAI ar fi anchetata de către Comisia Federala pentru Comerț, datorita riscurilor privind protecția utilizatorilor aplicației ChatGPT. (Surse: Bloomberg;Seeking Alpha)

Tesla este in discuții cu guvernul indian pentru a înființa o fabrica de automobile cu o capacitate de pana la 500,000 de vehicule electrice pe an. De asemenea, compania urmărește sa folosească India ca baza de export pentru regiunea Indo-Pacific. Discuțiile s-au blocat anterior din cauza unor dezacorduri privind taxele de import. (Sursa: Reuters)

BP a anunțat investiții de 6.8 mld. EUR in energie eoliana offshore in Germania. Compania va achiziționa doua licențe de dezvoltare si va construi parcuri eoliene offshore cu o capacitate totala de 4GW. Astfel, BP are, in prezent, proiecte eoliene care vor avea o capacitate globala totala de 9.2GW. Compania vizează conectarea in rețea a parcului eolian in anul 2023. (Sursa: Financial Times)

JD.com, a doua cea mai mare platforma de e-commerce din China, a anunțat lansarea unui model lingvistic pentru companii. Astfel, pe lângă Microsoft, Google, Alibaba si alții, JD.com se înscrie in cursa internaționala pentru dezvoltarea de aplicații care utilizează tehnologii AI. JD.com va lansa o platforma pentru dezvoltatori in luna următoare. Prețul acțiunilor companiei a crescut cu 6.2%, la bursa din Hong Kong. (Sursa: Bloomberg)

