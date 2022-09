Explozie a prețurilor pentru alimentele de bază în august! Inflația anuală ia din nou viteză

Rata anuală a inflației a urcat la 15,3% în luna august, după ce luna iulie părea că aduce o domolire.

Trebuie amintit că în luna iulie 2022 avansul anual al prețurilor a fost de 15%, sub cel consemnat cu o lună mai înainte, în iunie, când inflația anuală a fost de 15,1%.

Foarte îngrijorător, în august 2022 inflația anuală a fost determinată cel mai mult de explozia prețurilor la alimentele de bază.

Alimentele, principala contribuție la inflație

Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată o inversare a tendinței legate de mărfurile care au contribuit cel mai mult la creșterea prețurilor.

Dacă în prima jumătate a anului principalul aport la inflația anuală era adus de mărfurile nealimentare, ca urmare a exploziei prețurilor din energie, acum șocul prețurilor ridicate s-a transmis și asupra alimentelor.

Prin urmare, prețul mărfurilor alimentare a crescut, în august 2022, față de august 2021, cu 18,22%, al mărfurilor nealimentare cu 15,98% iar al serviciilor cu 8,26%.

”Mâncarea săracului” s-a scumpit considerabil

Se poate constata în august o puternică majorare anuală a prețurilor practic la toate alimentele de bază: Cartofi: plus 54%, Ulei comestibil: plus 50%, Produse de morărit (făină, mălai): plus 33%, Zahăr: plus 31%, Unt: plus 30%, Alte legume și conserve de legume: plus 27%, Pâine: plus 25%, Brânză: plus 23%, Lapte: plus 21%.

De cealaltă parte, în cadrul mărfurilor nealimentare, Gazele naturale s-au scumpit cu 71%, Combustibilii cu 31%, Energia termică: plus 23%, Energia electrică: plus 16%.

Iar serviciile către populație care s-au scumpit cel mai mult au fost cele de Transport aerian: plus 34%, Canal, apă și salubritate: plus 21% și Serviciile poștale: plus 16%.

Prețul alimentelor crește amețitor

De precizat că avansul anual de 18,22% consemnat în august pentru mărfurile alimentare este cel mai mare înregistrat până acum în 2022.

Pentru comparație, inflația anuală în cazul mărfurilor alimentare a fost în ianuarie de 7,24%, în februarie de 8,84%, în martie de 11,20%, în aprilie de 13,54%, mai: 14,25%, iunie: 14,67%, respectiv iulie: 16,05%.

Prin urmare, ritmul anual de creștere a prețurilor la alimente a fost în august mai mult decât dublu, în comparație cu cel din ianuarie.

