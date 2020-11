Restaurantele, barurile si cafenele, redeschise la Bacau prin decizie judecatoreasca. "Este o hotarare istorica in conditiile actuale"

Art. 2, alin. 7 din hotararea CJSU Bacau spune ca "activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor, este permisa fara a depasi 50% din capacitatea maxima a spatiului si in intervalul orar 6,00-23,00, in localitatile unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mica sau egala de 1,5/1.000 de locuitori, fara a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului si in intervalul orar 6,00-23,00, daca incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor localitate este mai mare de 1,5 si mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori, si este interzisa la depasirea incidentei de 3/1.000 de locuitori"."Tribunalul Bacau a pronuntat marti, 3 noiembrie, o hotarare despre care s-ar putea spune ca este "istorica" in conditiile actuale. La sesizarea unor operatori economici care activeaza in domeniul HoReCa instanta a dispus anularea acelei parti din hotararea CJSU Bacau prin care se interzicea functionarea restaurantelor in interiorul cladirilor", a scris pe Facebook Sorin Stoleru, unul dintre cei implicati in demers.Cei din Bucuresti au contestat si ei aceasta decizie"Avem si noi in astfel de proces pe Capitala, iar daca acesta va avea castig de cauza asa cum s-a intamplat la Bacau, vom crea un precedent la nivel national si vom impulsiona si alti jucatori sa conteste masurile impuse de stat. Atunci cand se iau niste decizii de a inchide o industrie fara a veni cu informatii si argumentatii extrem de bine documentate este normal sa se creeze o perceptie gresita", a declarat, pentru Ziare.com, Anita Panait, director executiv a Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA).Aceasta considera ca statul a indus frica clientilor obisnuiti prin faptul ca ar fi aruncat vina in mod nemeritat asupra industriei HoReCa pentru raspandirea noului coronavirus."Dumnezeu a tinut cu noi si avem aceasta vreme frumoasa si inca se mai poate sta la terase. Sa zicem ca am gasi s ...citeste mai departe despre " Restaurantele, barurile si cafenele, redeschise la Bacau prin decizie judecatoreasca. "Este o hotarare istorica in conditiile actuale" " pe Ziare.com