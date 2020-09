Indicele ROBOR la 6 luni a ramas la 2,05%.Pe 5 august, Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a decis reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,5% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu 6 august, dar si de reducere a ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1% pe an, de la 1,25%. Masura a fost luata pentru atenuarea impactului economic al pandemiei de coronavirus.ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobanzii la care se imprumuta, intre ele, institutiile bancare din Romania, in lei, iar evolutia sa este legata, in principal, de nivelul de lichiditate existent in piata.BNR a publicat, in mai 2019, indicele de referinta trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care inlocuieste ROBOR in calculul dobanzilor la majoritatea creditelor in lei. Nivelul acestuia, pentru al treilea trimestru din 2019, a scazut la 2,36%, de la 2,66% in T2 2019. ...citeste mai departe despre " Indicele ROBOR la 3 luni a crescut joi la 2,02% " pe Ziare.com