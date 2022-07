Încrederea în economia României a crescut în iulie 2022. Analist: ”Perspectiva este susţinută şi de majorarea investiţiilor străine directe”

Un sondaj al Comisiei Europene arata ca, in ciuda scaderii sentimentului de incredere in economia europeana, increderea in economia romaneasca a crescut in iulie.

"Increderea in economia Romaniei a crescut in iulie 2022, potrivit sondajului lunar al Comisiei Europene. In aceeasi vreme, insa, increderea in economia zonei euro a scazut, arata acelasi indicator de incredere in economie. Cifrele exprima ca Romania poate beneficia in contextul razboiului din Ucraina", este de parere Andrei Radulescu, directorul de analiza macro de la Banca Transilvania, potrivit Ziarul Financiar.

"Statisticile exprima ameliorarea increderii in economia nationala in aceasta luna, spre deosebire de deteriorarea inregistrata la nivelul Zonei Euro (principalul partener economic), ceea ce confirma faptul ca Romania poate beneficia in contextul tensiunilor geopolitice regionale", scrie Radulescu.

De altfel, adauga el, aceasta perspectiva este sustinuta si de majorarea investitiilor straine directe cu mai bine de 50% an/an, pana la 3,8 miliarde de euro in primele cinci luni din 2022.

