Cât de mult au scăzut importurile de gaze ale României în primele 9 luni ale anului

Romania a importat, in primele noua luni din 2022, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,666 milioane tone echivalent petrol (tep), conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

Cantitatea a fost cu 19,2% (-396.200 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut.

Productia interna de gaze naturale a fost, in perioada mentionata, de aproape 5,17 milioane tep, cu 4,3% (233.100 tep) sub cea din primele noua luni din 2021.

Comisia Nationala de Strategie si Prognoza estimeaza pentru 2022 o productie de gaze de 7,45 milioane tep si importuri de 2,33 milioane tep, in crestere cu 1,9%, respectiv in scadere cu 19,6%, de la an la an. ...citeste mai departe despre "Cat de mult au scazut importurile de gaze ale Romaniei in primele 9 luni ale anului" pe Ziare.com

