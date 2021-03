IMM-urile vor sa gestioneze un fond prin care sa faca bancabile micile intreprinderi

"Prin programul EQUITY propunem crearea unui fond de investitii de tip capital de risc prin care sa se asigure accesul la lichiditati a IMM-urilor, respectiv a start-up-urilor inovative. Astfel IMM-urile nebancabile dupa interventia Fondului vor reusi sa intruneasca conditiile de acces la credite", spun reprezentantii CNIPMMR.Acestia vor ca de gestionarea programului sa se ocupe chiar ei impreuna cu Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFNPotrivit lor, fondurile vor alocate fie prin operatiuni de creditare directa (microcredite si credite pentru investitii), fie prin participare directa la capitalul acestor companii.Administratorii Fondului de investitii vor urmari modul de utilizare a resurselor financiare, fondul facandu-si exitul din companiile in care investeste, dupa minim 3 ani. Prin sumele obtinute din exit, Fondul de investitii isi va asigura resursele financiare necesare pentru functionare si finantarile viitoare.Acestia afirma ca efectele socioeconomice ale pandemiei se vor resimti probabil in mod inegal in diferitele regiuni ale Romaniei din cauza decalajelor semnificative in materie de investitii si de productivitate a fortei de munca intre regiuni si a specializarii diferite a acestora."Din cauza pandemiei si a masurilor de limitare a miscarii persoanelor, in pandemie, lanturile de aprovizionare au fost intrerupte in intreaga tara, intreprinderile au fost nevoite sa isi reduca activitatea, IMM-urile, in mod special, fiind puternic afectate, confruntandu-se cu deficit de lichiditati si cu riscul de faliment", spun oficialii CNIPMMR care vor sa argumenteze crearea unui astfel de fond.CITESTE SI:O romanca de 23 de ani a doborat recordul pentru cea mai tanara bunica din lume. Mama sa ar putea fi cea mai tanara strabunicaCardano, noua senzatie a internetului in lumea criptomonedelor. A crescut de 50 de ori in ultimul anRestaurantele, teatrele si cinematografele se inchid la interior, in Bucuresti. Ce restrictii si exceptii s-au mai stabilitFerma ilegala de ursi in curtea unui interlop aradean. Autoritatile nu au putut elibera animalele pentru ca se pare ca le e frica de proprietarAverea lui IPS Teodosie a explodat in ultimii patru a ...citeste mai departe despre " IMM-urile vor sa gestioneze un fond prin care sa faca bancabile micile intreprinderi " pe Ziare.com