Guvernul spune ca nu ajung banii, dar nu se imprumuta de la FMI si nu va creste taxe: Ar fi sinucidere! (Video)

Citu a recunoscut ca, desi pe timpul starii de urgenta colectarea la bugetul de stat a fost mai buna decat s-ar fi asteptat, banii nu ajung pentru cheltuielile care au crescut pentru a raspunde crizei de sanatate provocate de coronavirus. In plus, daca la inceputul crizei COVID-19 Guvernul spunea ca vor fi accesate fonduri europene pentru plata somajului tehnic, acum Citu pune sub semnul intrebarii aceasta posibilitate, astfel ca peste 400 de milioane de lei au fost platite din aprilie de la bugetul de stat."Nu vor exista intarzieri la plata pensiilor, salariilor si ajutoarelor sociale si tot ce e nevoie. Vom lua cel mai bun pret din piata (pentru imprumuturi, n.red.). Pe partea de venituri, aici in martie au fost venituri mai mici cu aproape 10 miliarde de lei, dar acelea au fost masuri luate de acest guvern si au dat rezultate.Incasam si reusim sa incasam mai bine decat ne asteptam, dar nu ajunge, cheltuielile pe care le avem la buget sunt mult mai mari. Dar am reusit sa platim toate cheltuielile la timp. In acest moment lucrurile arata OK, dar inca nu am trecut peste hop", a spus Florin Citu.Ministrul a exclus categoric un imprumut de la FMI sau orice alta institutie financiara internationala care ar impune conditionari Romaniei."Am spus ca, pentru a ne finanta, folosim in principal pietele locale. Administrarea prudenta si transparenta a finatelor publice ne-au permis sa finantam la preturi bune. Nu vom accesa niciun imprmut de la vreo institutie internationala care vine cu conditionalitati. Romania nu va semna un acord, nu avem nevoie de asa ceva, daca gasim surse de impurumut fara conditionalitati, atunci vom vedea", a spus el.Exclusa este si orice crestere de taxe in aceasta perioada, a asigurat Florin Citu."Nu vom creste taxele in aceasta perioada, ar fi sinucidere sa crestem taxe in acest moment, indiferent in ce sector am face-o", a spus Citu, raspunzand la fel si cand a fost intrebat despre o eventuala taxa de solidaritate impusa celor cu venituri de peste 3.200 de lei. "Nu luam in calcul asa ceva. Ar fi contraintuitiv la ceea ce am invatat din criza din 2008".In orice caz, Citu spune ca cel mai negru scenariu care este acum pe masa Guvernului este acela in care timp de 2 ani Romania e pe zero, fara ...citeste mai departe despre " Guvernul spune ca nu ajung banii, dar nu se imprumuta de la FMI si nu va creste taxe: Ar fi sinucidere! (Video) " pe Ziare.com