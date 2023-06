Guvernul pregătește restructurarea facilitaților fiscale - TradeVille

Creditele Neguvernamentale Au Crescut In Luna Mai

In luna mai 2023, valoarea creditelor neguvernamentale totale, in lei si in alte valute, a crescut cu 7.9% fata de luna mai 2022 si cu 0.7% fata de luna aprilie 2023. Pornind de la o baza mai mica, valoarea creditelor neguvernamentale in valuta a crescut cu 28.2% fata de luna mai 2022, alimentata de creșterea valorii creditelor contractate de companii nefinanciare si IFN-uri (+42.5% vs. mai 2022). In ce privește valoarea creditelor neguvernamentale in lei, acestea au crescut cu doar 0.2% fata de luna mai 2022, având la baza creșterea cu 2.4% a valorii creditelor contractate de gospodăriile populației. (Sursa: BNR)

Guvernul Pregătește Restructurarea Facilitaților Fiscale

Ministrul Finanțelor, Marcel Bolos, a declarat ca se pregătesc masuri pentru încasări suplimentare la bugetul de stat, printre care si restructurarea facilitaților fiscale, pentru a gestiona problema deficitului bugetar. Luni, Ministerul Finanțelor a împrumutat 942.5 mil. RON de la bănci, prin doua emisiuni de obligațiuni de stat. Randamentele medii ale celor doua emisiuni sunt de 6.63%, respectiv 6.45% pe an. In ceea ce privește necesitatea reducerii emisiilor poluante, Banca Mondiala a înaintat Guvernului un studiu, evocând posibilitatea unor scumpiri substanțiale pentru produsele energetice care au la baza combustibili fosili. Creșterile de preț ar putea avea loc prin înăsprirea taxării, aceasta urmând a se realiza treptat, pana in anul 2030. (Surse: Economica.net (1);Economica.net (2);Economica.net (3))

Uniunea Europeana – Reglementari Bancare

Uniunea Europeana a ajuns la un acord cu privire la aplicarea ultimei serii de masuri stricte privind capitalul bancar, convenite la nivel internațional după criza financiara din 2008. Masurile de protecție vizează limitarea utilizării de către marile bănci a propriilor modele interne pentru calculul rezervelor de capital. Masurile vin după ce, in acest an, prăbușirea Sillicon Valley Bank si a altor creditori din SUA, precum si preluarea forțata a Credit Suisse de către UBS au tras un semnal de alarma in privința capitalului si lichidităților bancare. (Sursa: Reuters)

BCE Nu A Câștigat, Încă, Lupta Cu Inflația

Președintele BCE, Christine Lagarde a atras atenția asupra ratei inflației indicând ca este prea devreme pentru a declara o victorie asupra luptei cu creșterea preturilor de consum. Zona Euro a înregistrat, in luna mai, o rata a inflației de 6.1%, in scădere de la 7% in luna precedenta, in încercarea de a atinge obiectivul Băncii Central Europene, de a reduce inflația la 2%. Zona euro s-a confruntat cu rate mai mari ale inflației in principal din cauza războiului declanșat de Rusia in Ucraina, care a dus la creșterea costurilor cu energia in întreaga Europa. Începând cu luna iulie 2022, BCE a majorat dobânda de politica monetara cu 400 de puncta de baza, in timp ce analiștii se așteaptă la noi majorări pe viitor. (Sursa: CNBC)

Hidroelectrica Preț curent RON ( ) MCap 211B

Conform surselor ZF, oferta Hidroelectrica ar fi deja supra subscrisa pe transa investitorilor instituționali. Aceștia au avut alocate 66 mil. de acțiuni, care, la prețul maxim din oferta, valorează 7.4 mld. RON. In ceea ce privește investitorii de retail, acestora li s-au alocat 11.7 mil. acțiuni, din care erau subscrise, la finalul zilei de ieri, 11.43 milioane. (Sursa: ZF)

Bittnet Systems București Preț curent 0.296 RON (2.07% ) MCap 187M P/E -144.272

Conducerea companiei Bittnet Systems S.A. a anunțat investitorii cu privire la vânzarea unor acțiuni de trezorerie, in baza hotărârii AGEA din 27.04.2023. In acest sens, in perioada 26.06.2023-27.06.2023, compania a plasat la vânzare un total de 14,729,025 acțiuni ordinare BNET la prețul de 0.31 RON/acțiune, generandu-se un venit de peste 4.5 mil. RON. Decizia vine in contextul planului de stimulare cu acțiuni a personalului-cheie care trebuia exercitat in perioada mai-iunie 2023. (Sursa: BVB)

Total Energies Se Preț curent 51.92 EUR ( -1.35% ) MCap 135B

TotalEnergies, prin TotalEnergies Carbon Neutrality Ventures, a semnat un acord de dezvoltare cu Petronas, un jucător global al pieței energetice. Fondul controlat de TotalEnergies va intra, așadar, intr-un proiect care vizează capturarea si stocarea carbonului in Malaezia. In cadrul proiectului, va activa si Mitsui & Co. Ltd. In anul 2022, companiile semnaseră un memorandum de înțelegere cu privire la acest proiect. (Sursa: Reuters)

Nvidia Preț curent 418.70 USD (3.05% ) MCap 1.03T P/E 215.77

Nvidia a anunțat un parteneriat cu compania de analiza de date din cloud, Snowflake. Nvidia va implementa platforma proprie, NeMo, pentru antrenarea si rularea de modele AI in Snowflake Data Cloud. Nu au fost divulgate detalii financiare cu privire la parteneriat. (Sursa: Reuters)

Apple Inc. Preț curent 188.06 USD (1.51% ) MCap 2.96T P/E 31.48

Apple se așteaptă sa lanseze in aceasta toamna noul iPhone 15, in cadrul procesului de actualizare a liniilor sale de produse importante. Potrivit raportului companiei, un nou ceas ultraperformant, AppleWatch Ultra, precum si doua dimensiuni ale următoarei generații de Apple Watch 9 sunt așteptate sa fie lansate in următoarea perioada. Alături de noile produse, investitorii sunt interesați de evoluția celui mai așteptat produs, căștile pentru realitate virtuala, Vision Pro, in urma experiențelor contradictorii ale consumatorilor care au testat produsul. (Sursa: CNBC)

Meta Platforms Inc (facebook) Preț curent 286.04 USD (0.69% ) MCap 756B P/E 35.28

Compania americana Meta a anunțat, la începutul săptămânii, noul serviciu de abonament de realitate virtuala numit Meta Quest+, ce va oferi acces clienților la mai multe jocuri in fiecare luna. Noul serviciu va costa 7.99 USD/luna, marcând totodată cel mai recent efort al companiei de a genera venituri recurente de la unitatea sa, Reality Labs, care dezvolta tehnologii de realitate virtuala. Pe perioada de activare a abonamentului, clienții vor înregistra, la începutul fiecărei luni, un nou set de jocuri lansate special pentru abonați. (Sursa: CNBC)

Stellantis Preț curent 16.90 USD (1.81% ) MCap 54.3B

Stellantis a lansat divizia de business „Charging & Energy”, prin care vizează oferirea de soluții de încărcare mai rapida a autovehiculelor electrice (EV). Divizia va oferi o platforma denumita Free2move Charge prin care va oferi servicii clienților la peste 500,000 de stații de încărcare din Europa, pana la finalul acestui an, prin intermediul partenerilor săi. (Sursa: Reuters)

Kering SA Preț curent 506.10 EUR (0.96% ) MCap 63.1B

Grupul internațional Kering, specializat in produse de lux si moda, a ajuns la un acord pentru achiziția brandului francez de parfumuri de lux, Creed. Prin aceasta achiziție, Kering va dezvolta potențialul Creed pe diverse zone geografice, in special prin accelerarea dezvoltării sale in China, precum si prin continuarea extinderii portofoliului de parfumuri feminine. Segmentul de parfumuri de lux high-end beneficiază de o dinamica puternica a pieței, care alimentează o creștere de doua cifre, o profitabilitate ridicata si o recurenta semnificativa a veniturilor, ceea ce determina o buna reziliența pe termen lung. Tranzacția este așteptata sa se încheie in cursul celui de-al doilea semestru din 2023. (Surse: comunicat societate;Reuters)

Lordstown Motors Corp Preț curent 2.77 USD ( -0.18% ) MCap 622M

Lordstown Motors solicita deschiderea procedurii de faliment si se pune la vânzare pe piață. Producătorul de camioane electrice a eșuat sa rezolve o disputa cu privire la o investiție promisa de compania Foxconn, in Taiwan, in valoare de pana la 170 mil. USD. De altfel, compania cheamă in judecata Foxconn care, anterior, investise 52.7 mil. USD in Lordstown, ca parte a unei înțelegeri bipartite. (Sursa: Reuters)

