Guvernul din Spania a adoptat venitul minim garantat de 462 de euro/luna

Aceasta schema vizeaza un numar de aproximativ 2,3 milioane de persoane, a declarat vicepremierul Pablo Iglesias. Persoanele cu varsta intre 23 si 65 de ani si cu active mai mici de 16.614 euro, excluzand locuinta si imprumuturile pe termen scurt, vor fi eligibile pentru a fi incluse in noul program.Guvernul de la Madrid a apreciat ca odata cu acest program, sumele alocate pentru combaterea saraciei in Spania vor creste de la 0,1% din PIB , unul din cele mai scazute nivele din Europa, pana la 0,4% din PIB, aproape de media din tarile OECD.Potrivit unui decret aprobat la reuniunea de vineri a Cabinetului, Guvernul spaniol va plati un stipendiu lunar si va completa veniturile de care beneficiaza in prezent persoanele care castiga mai putin de 462 de euro pe luna, astfel incat persoanele care castiga mai putin sa primeasca cel putin venitul minim garantat in fiecare luna, a spus Iglesias. Acesta a adaugat ca noul program va include si stimulente pentru gasirea unui loc de munca formal."Vom avea succes daca vom fi capabili sa ajutam gospodariile identificate sa treaca la un loc mai bun in societate", a spus si ministrul pentru securitate sociala, Jose Luis Escriva.Venitul minim garantat va creste odata cu crestere numarului de membri ai unei familii, pana la o suma totala de 1.015 euro pe luna. Noul program este destinat sa sprijine 850.000 de gospodarii, sau 2,3 milioane de spanioli, si ar urma sa coste Guvernul de la Madrid aproximativ trei miliarde euro pe an.In Europa Occidentala, Spania are cel mai ridicat procent, de 21,6%, al populatiei supuse riscului de saracie, conform datelor UE, si este pe locul trei in privinta celei mai nefavorabile distributii a veniturilor in UE.Consiliul European a recomandat cu fermitate Spaniei sa creeze un program de sprijinire a venitului, argumentand ca doar 20% din cei care au nevoie de ajutor il primesc, iar anul trecut a fost statul membru cu cel mai redus nivel mediu al prestatiilor familiale per copil.Economia Spaniei, a patra economie a zonei euro, s-a contractat cu 5,2% in primul trimestru al anului, comparativ cu ultimele trei luni din 2019, un nivel record, arata datele Institutului National de Statistica (INE) publicate recent. Este cel mai se ...citeste mai departe despre " Guvernul din Spania a adoptat venitul minim garantat de 462 de euro/luna " pe Ziare.com