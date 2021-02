UPDATE Guvernul Citu vrea sa elimine voucherele de vacanta pentru bugetari in acest an. Orban: "Nu se emit noi vouchere"

UPDATE 14.40: Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca, in sedinta coalitiei guvernamentale, s-au discutat liniile mari ale constructiei bugetare pentru acest an si anumite masuri pentru restrangerea cheltuielilor, precizand ca voucherele de vacanta nu vor mai fi emise in 2021."Raman valabile voucherele de vacanta care au fost emise anterior si care pot fi folosite in cursul anului 2021. Nu se emit noi vouchere de vacanta, pentru ca sunt vouchere de vacanta care sunt valabile in cursul anului 2021", a declarat Ludovic Orban luni la Parlament.El a mai spus ca a existat o decizie cu privire la sporul de 30% pentru prefecturi care nu va mai fi platit odata cu adoptarea legii bugetului de stat pentru 2021."Am discutat sa se faca o analiza ampla a tuturor tipurilor de sporuri, dar nu am luat o decizie legata de sporuri deocamdata. Urmeaza ca pe baza acestei analize sa se ia o decizie justa. Exista o decizie legata de sporul de 30% care a fost dat prefecturilor si care nu se va mai plati odata cu adoptarea legii bugetului de stat", a afirmat presedintele PNL, intrebat daca sporurile vor fi plafonate sau taiate.UPDATE 14.30: Daniel Mischie, presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) si liderul grupului de lucru pentru turism din cadrul Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca au fost facuti deja primii pasi pentru a da in judecata statul privind despagubirea antreprenorilor din industrie cu 500 de milioane de euro pentru restrictiile impuse in contextul pandemiei si ca Guvernul trebuie sa livreze "imediat" aceasta suma.Mischie a subliniat ca "un sfert dintre antreprenori nu mai pot deschide afacerile acum"."Unitatile din turism nu au nevoie de ajutor, de fonduri alocate in acest sens, au nevoie sa fie despagubite. Guvernul trebuie sa despagubeasca aceasta industrie pentru restrictiile impuse. Am reusit la sfarsitul anului trecut ca operatorii sa fie despagubiti cu 20% din diferenta cifrei de afaceri 2020 - 2019. Acum, legea e publicata in Monitorul Oficial. Se fac completari si va ...citeste mai departe despre " UPDATE Guvernul Citu vrea sa elimine voucherele de vacanta pentru bugetari in acest an. Orban: "Nu se emit noi vouchere" " pe Ziare.com