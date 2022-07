Guvernul ar putea raționaliza gazul pentru companii de la iarnă. Ce se întâmplă cu consumul casnic

Guvernul ia in calcul ca in aceasta iarna, in functie de evolutia regionala legata de razboiului din Ucraina si efectele sanctiunilor aplicate Rusiei, sa impuna o reationalizare a consumului de gaze, pentru companii, au precizat surse guvernamentale pentru News.ro, populatia nefiind afectata de o posibila rationalizare a consumului.

La nivelul Guvernului s-a format un Consiliu consultativ care urmeaza sa se operationalizeze in perioara urmatoare si care va analiza evolutia crizei energiei, in urma conflictului din Ucraina.

Romania isi asigura, in prezent, 90% din productia de gaze.

In urma unei discutii care a avut loc vine in cadrul Executivului, s-a analizat varianta ca operatorilor economici sa li se aplice un procent echitabil de consum de gaze, pe perioada iernii, in cazul in cazul in care vor exista probleme cu aprovizionarea.

"Se va continua furnizarea fara limitare la consum casnic. Pentru operatorii economici e mai corect sa limitam, in procent echitabil pentru fiecare agent economic. Deci va fi o rationalizare pentru companii, nu pentru casnici", au precizat surse guvernamentale, precizand ca populatia nu va fi afectata.

