Guvernul a aprobat "planul de iarnă" în domeniul energiei. "Cetăţenii vulnerabili nu cred că trebuie să îşi facă probleme"

Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, 7 septembrie, ca in sedinta de Guvern va fi aprobat planul de iarna pentru asigurarea continuitatii furnizarii energiei electrice pentru iarna. El a dat asigurari ca cetatenii vulnerabili vor mentine acelasi cost la plata energiei si a gazelor si ca nu trebuie sa isi faca probleme.

Premierul a mai anuntat completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului privind masurile din energie, in functie de orice problema care va aparea dupa intrarea in vigoare a Ordonantei si dupa ce, pe data de 9, vor avea decizia de la nivelul Comisiei Europene.

"Aprobam astazi, asa cum ne-am asumat saptamana trecuta, prin Hotarare de Guvern, planul de iarna pentru asigurarea continuitatii furnizarii energiei electrice pentru iarna", a spus premierul.

Seful Executivului a mai aratat: "Nu mai tarziu de sfarsitul saptamanii viitoare, vreau sa avem o intrunire a Comitetului de Iarna, in care sa discutam in detaliu masurile pe care trebuie sa le avem in vedere si desigur celelalte elemente care trebuie coroborate cu Comitetul interministerial pentru rezilienta energetica, implementarea proiectelor in sistemul energetic".

Nicolae Ciuca a mentionat ca, prin Ordonanta de Urgenta adoptata saptamana trecuta, "au reusit sa echilibreze pachetul de masuri pentru a gestiona asa cum se cuvine asigurarea cu energie, mentinerea costului final pentru consumatorii casnici si pentru IMM-uri si industria alimentara".

"Cred ca este important sa subliniem din nou ca cetatenii vulnerabili vor mentine acelasi cost la plata energiei, de asemenea, la plata gazelor. Asigurarea este cat se poate de clara, nu cred ca cetatenii trebuie sa isi faca probleme din acest punct de vedere, de asemenea la nivelul IMM-urilor" a aratat Ciuca.

El a continuat: " Orice problema va aparea dupa intrarea in vigoare a Ordonantei si dupa ce, pe data de 9, vom avea decizia de la nivelul Comisiei Europene, urmeaza ca in functie de aceste elemente noi de decizie sa procedam la completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului", a mai spus Nicolae Ciuca.

