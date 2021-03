Grupul Electrica si-a planificat pentru acest an investitii de 712,4 milioane lei. Cei mai multi bani intra in distributie

"In cadrul sedintei din data de 26 februarie 2021, Consiliul de Administratie a aprobat valoarea consolidata a Planului de Investitii (CAPEX) al Grupului Electrica pentru anul 2021, in suma totala de 712,4 milioane lei.Grupul Electrica majoreaza cu 20,1 milioane lei investitiile consolidate destinate Societatii de Distributie a Energiei Electrice Transilvania SudDin aceasta valoare: 638,9 milioane lei reprezinta planul financiar anual 2021 al filialei de distributie Distributie Energie Electrica Romania in ceea ce priveste investitiile (partea financiara a planului individual de investitii); 51,2 milioane lei reprezinta planul financiar anual 2021 al Electrica Furnizare in ceea ce priveste investitiile (partea financiara a planului individual de investitii); 11,6 milioane lei reprezinta planul financiar anual 2021 al Electrica Serv in ceea ce priveste investitiile (partea financiara a planului individual de investitii)", arata grupul.Din anul 2014 pana in prezent, Grupul Electrica a devenit cel mai mare investitor in modernizarea si retehnologizarea retelelor de distributie a energiei electrice, cu un total de 4,39 miliarde lei investiti.Grupul Electrica este un jucator-cheie pe piata de distributie si furnizare a energiei electrice din Romania, precum si unul dintre cei mai importanti jucatori din sectorul serviciilor energetice.Grupul Electrica ofera servicii la circa 3,8 milioane de utilizatori si are o arie de cuprindere nationala - cu organizare in trei zone pentru distributia energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord, si pe cuprinsul intregii tari pentru funizarea energiei electrice si pentru intretinere si servicii energetice.Din iulie 2014, Electrica este o companie cu capital majoritar privat, listata pe bursele de valori din Bucuresti si Londra. Electrica este singura companie romaneasca listata din domeniul distributiei si furnizarii energiei electrice din Romania.Cum arata noile contracte pentru energie electrica. Procedura a fost simplificataContractele pentru consumatorii casnici de energie electrica se vor simplifica si vor exista si alte cateva clarificari legate de ce informatii vor contine acestea, potrivit unui proiect de ordin al ANRE.Avand in vede ...citeste mai departe despre " Grupul Electrica si-a planificat pentru acest an investitii de 712,4 milioane lei. Cei mai multi bani intra in distributie " pe Ziare.com