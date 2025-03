Grindeanu, despre bugetul pe 2017: Cei mai multi bani ii primesc Transporturile, Sanatatea, Agricultura si IMM-urile

Cei mai multi bani din bugetul din acest an vor fi primiti de Transporturi, Sanatate, Agricultura si IMM-uri, a anuntat marti premierul Sorin Grindeanu.

"Cei mai multi bani ii primesc Transporturile, (...) Sanatatea, Agricultura, IMM-urile, conform programului de guvernare (...). Dar eu vreau sa fiu foarte clar legat de ceea ce inseamna taieri. (....) De exemplu, la CSM, la Inalta Curte, la Ministerul Public, bugetele au ramas la fel, sunt date de cheltuieli de personal si de anumite hotarari judecatoresti, chiar ale Curtii Constitutionale, care spun ca salariile magistratilor trebuie sa fie la un anumit nivel. De aceea, au aparut (...) cresterile acelea de buget fata de anii trecuti. In rest, (...) ca si idee generala, se reduc cheltuielile pe bunuri si servicii, astfel incat banii pe care ii economisim acolo sa mearga pe investitii", a declarat premierul Grindeanu, la sediul PSD.

Potrivit prim-ministrului, discutiile privind proiectul de buget pe 2017 vor continua in aceasta seara la sediul PSD.

"Rostul acestor discutii e foarte clar. Parte din colegii mei, dar nu neaparat ei, cat probabil parte din aparatul tehnic al fiecarui minister n-au inteles ceea ce ne dorim de fapt. Si anume cheltuirea banului public sa se faca pe programe (...) Tot ceea ce avem prins in programul de guvernare trebuie sa se regaseasca pe bugetele fiecarui minister in parte. Asta este rostul acestor intalniri pe care o sa le avem in continuare in aceasta seara", a spus Grindeanu.

Intrebat daca Guvernul va aproba miercuri proiectul de buget pe acest an, Sorin Grindeanu a raspuns: "In functie de discutiile din seara asta, care probabil se vor prelungi foarte mult. In mod cert, va trebui sa dam o nota in Guvern privind (...) noile limite, pentru ca nu s-a tinut cont de ceea ce noi am spus initial, astfel incat, daca nu vom reusi, va fi joi sau vineri sedinta de Guvern. Asta a si fost rostul intalnirii cu cei doi presedinti ai (...) Senatului si ai Camerei Deputatilor, astfel incat sa-i informam de posibilul program pe care-l vom avea in zilele urmatoare".

Totodata, premierul Grindeanu a spus ca isi doreste ca sa fie finalizate in aceasta seara consultarile pe buget.

"Eu sper sa terminam cu toate ministerele in seara asta, astfel incat sa dam timp (...) Ministerului Finantelor sa aseze lucrurile in noua forma", a precizat Grindeanu.

Pe de alta parte, premierul Grindeanu a negat faptul ca s-ar fi pus in discutie o eventuala remaniere a ministrului Finantelor Public

