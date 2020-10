Finantari europene de pana la 150.000 de euro pentru firmele romanesti. Pot fi depuse cererile pentru obtinerea banilor

"Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri anunta lansarea etapei de inscriere in cadrul masurii 2 'Granturi pentru capital de lucru' din cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin Ordonanta de Urgenta nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19", a anuntat Ministerul Economiei.Pe Masura 2 va fi disponibil un buget de 350 milioane euro, din fonduri UE si de la bugetul de stat, din care se vor acorda granturi pentru capital de lucru de cate 2.000-150.000 de euro unor ONG-uri din domeniul invatamantului si unor IMM-uri. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferenta anului 2019 cuprinsa intre 5.000 si 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro; Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferenta anului 2019 cuprinsa intre 13.501 si 1.000.000 euro, valoarea grantului se stabileste in procent de 15% din cifra de afaceri si nu poate depasi suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul in euro de peste 1 milion de euro, valoarea maxima a ajutorului este de 150.000 euro.Astfel, formularul electronic de inscriere in cadrul masurii 2 "Granturi pentru capital de lucru" va fi activ pe link-ul granturi.imm.gov.ro incepand de joi, 22 octombrie, ora 10.00.Formularul de inscriere va ramane activ pana miercuri, 28 octombrie 2020 ora 20.00, cu posibilitatea prelungirii perioadei de inscriere pana la epuizarea bugetului.Procedura de implementare a masurii "Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor" poate fi consultata la urmatorul link: http://www.imm.gov.ro/ro/2020/10/16/procedura-de-implementare-a-masurii-granturi-pentru-capital-de-lucru-acordate-imm-urilor-a-fost-transmisa-spre-publicare-in-monitorul-oficial-al-romaniei/. ...citeste mai departe despre " Finantari europene de pana la 150.000 de euro pentru firmele romanesti. Pot fi depuse cererile pentru obtinerea banilor " pe Ziare.com