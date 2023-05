Gradul de absorbție al fondurilor prin PNRR, sub 1% - TradeVille

Guvernul A Împrumutat Deja Jumătate Din Necesarul Pentru Acest An

Împrumuturile Guvernului României au ajuns la 84.1 mld. RON pentru perioada ianuarie-aprilie 2023, după ce a atras, in ultima luna, 12 mld. RON. Cea mai mare parte din totalul sumei a fost atrasa in luna ianuarie, respectiv de 55.3 mld. RON. Pentru întreg anul, sunt necesare împrumuturi de 160 mld. RON, din care 68.4 mld. RON pentru acoperirea deficitului, restul fiind necesari pentru plata datoriilor mai vechi. (Sursa: Profit.ro)

Gradul De Absorbție Al Fondurilor Prin PNRR, Sub 1%

Romania a absorbit 600 mil. RON din fondurile puse la dispoziție prin PNRR, in doi ani. Pana in anul 2027, Romania trebuie sa cheltuie 145 mld. RON prin acest program. Astfel, gradul de absorbție al fondurilor se situează la 0.3%, cu patru ani înainte de termenul limita. Din cei 600 mil. RON atrași la buget, suma de 400 mil. RON a fost absorbita in acest an. De altfel, Guvernul urmărește negocierea cu Comisia Europeana a unor modificări la PNRR. In acest sens, printre altele, se are in vedere reducerea alocării cu 2.1 mld. EUR, de la aproape 29.2 mld. EUR, datorita creșterii economice. (Surse: ZF;CursDeGuvernare)

Inflația De Baza Din Zona Euro In Scădere

Rata inflației in zona euro a crescut ușor in luna aprilie, pana la 7%, după ce, in luna martie 2023, a atins cel mai scăzut nivel din ultimele 13 luni (6.9%). Rata a rămas cu mult peste ținta Băncii Central Europene de 2%, deși inflația de baza, care exclude preturile la alimente si energie, a scăzut cu 0.1% fata de luna precedenta, la 5.6%. Rezultatele vin cu doar câteva zile înaintea ședinței de politica monetara a BCE, de la care analiștii așteaptă o majorare a dobânzii de referința cuprinsa intre 25 si 50 de puncte de baza. Potrivit estimărilor Fondului Monetar International, inflația globala nu se va apropia de ținta de 2% a BCE pana in 2025. (Sursa: CNBC, Eurostat)

Producția In UE, La Cote Slabe

Activitatea fabricilor din zona euro si-a continuat tendința de contractare luna trecuta, deși nu atât de mult pe cat se estima inițial, in timp ce costul materiilor prime a scăzut cel mai mult din ultimii 3 ani. Astfel, indicele PMI din industria prelucrătoare a scăzut la 45.8 in aprilie, de la 47.3 in martie, fiind puțin mai bine decât prognoza de 45.5, dar cu mult sub pragul de 50 puncte, care separa scăderea de creștere. (Sursa: Reuters)

Fondul Proprietatea Preț curent 2.080 RON (0.00% ) MCap 12.9B ...citeste mai departe despre "Gradul de absorbție al fondurilor prin PNRR, sub 1% - TradeVille" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.