Reactiile nervoase ale oficialilor din turism, dupa eliminarea voucherelor de vacanta in 2021: "Le baga in aceeasi oala cu sporul de calculator"

"Raman valabile voucherele de vacanta emise anterior si care pot fi folosite in cursul anului 2021. Nu se emit noi vouchere de vacanta, pentru ca sunt vouchere de vacanta care sunt valabile in continuare in cursul anului 2021", a spus Orban.Problema este ca voucherele de vacanta emise in 2019 sunt valabile pana la 31 mai, iar cele din 2020, pana la finele lui 2021.Decizia i-a luat prin surprindere pe cei din turism si industriile adiacente, mai ales ca reprezentantii celor doua parti discutasera recent despre masurile ce urmeaza sa fie luate si nimic nu le dadea de inteles ca acest lucru ar urma sa se intample.O golaneala fara margini"Este o golaneala fara margini, faptul ca nu vor mai acorda voucherele pentru 2021. In urma cu o luna si putin, acelasi guvern punea in dezbatere publica proiectul privind acordarea vochereleor si in 2021, iar acum au constatat ca nu mai sunt bune", ne-a declarat Dumitru Luca, presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor din Turism (ANAT).Acesta afirma ca pe partea de leisure, agentiilor si hotelierilor le-a taiat craca de sub picioare, mai ales ca era unele care traiau strict din aceste tichete."Lasand la o parte alba-neagra cu aceste tichete, azi le dam, maine nu le mai dam ca ne-am razgandit, statul baga voucherele in aceeasi oala cu sporul de calculator si alte sporuri ridicole pe care tot el si le-a dat. Acestea erau singurele unde unde circuitul era strict reglementat, fata de sporul de hrana care nu stim daca se duce pe bautura sau pe altceva", a mai spus Luca.I-au luat si latura sociala a programuluiPotrivit sefului ANAT, au ajuns cei din economia reala sa-i sustina pe bugetari, care chiar daca au un salariu mai mare decat cel din privat, sa primeasca aceste vouchere pentru ca banii de pe ele se intorceau tot in economie."In plus, trebuie sa recunoastem ca nu toti bugetarii au lefuri mari. Mai sunt si cei de pe la tara unde salariile sunt ceva mai mici, iar datorita acestor vouchere ajungeau si ei o data pe an la mare sau la munte", a declarat Luca.In momentul de fata, infuzia de cel putin 1,2 miliarde de lei care intra in economia, nu va mai exista, iar cei din turism vor trebui sa se bazeze pe tichetele din 2019, cate au mai ramas si pe cele din 2020.