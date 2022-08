Gazprom oprește complet livrarea de gaz către gigantul Engie din Franța. Macron a convocat Consiliul de Apărare

Gigantul rus Gazprom va suspenda complet, de la 1 septembrie, livrarile de gaz catre Engie Franta pentru "neplata integralitatii facturilor din luna iulie", arata RFI Romania.

Potrivit sursei citate, Gazprom sustine ca a notificat grupul francez Engie ca va suspenda livrarile de gaz pana cand vor fi primite toate sumele restante pentru livrarile efectuate.

Deja, guvernul francez se gandeste la rationalizarea energiei, iar companiile ar putea fi primele vizate.

Populatia nu va fi vizata de aceasta rationalizare, promite sefa Executivului francez, Elisabeth Borne.

Grupul francez Engie precizeaza ca a luat toate masurile pentru a putea furniza energia necesara clientilor sai chiar si in eventualitatea in care Gazprom va sista complet livrarile de gaz. Grupul rusesc Gazprom a decis sa diminueze livrarile de gaz, marti, pe fondul unui dezacord cu francezii de la Engie, in ceea ce priveste aplicarea contractelor.

Presedintele Emmanuel Macron va reuni vineri Consiliul de Aparare pentru a discuta situatia.

Livrarile de gaz rusesc catre Engie Franta au fost diminuate, deja, in mod considerabil, de la inceputul conflictului in Ucraina. ...citeste mai departe despre "Gazprom opreste complet livrarea de gaz catre gigantul Engie din Franta. Macron a convocat Consiliul de Aparare" pe Ziare.com

