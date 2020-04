Franta acorda AirFrance imprumuturi de 7 miliarde euro si pregateste 5 miliarde euro pentru Renault

Acesta a adaugat ca statul francez pregateste si imprumuturi de aproximativ cinci miliarde de euro pentru producatorul auto Renault , transmite Reuters.Franta va acorda Air France imprumuturi directe de trei miliarde de euro si garantii de inca patru miliarde de euro, a anuntat Le Maire la postul de televiziune TF1.Joi, directorul general interimar al Renault, Clotilde Delbos, a anuntat ca producatorul auto poarta discutii cu Guvernul francez pentru a-si asigura imprumuturi garantate de stat in valoare de mai multe miliarde de euro, ca masura de securitate in contextul actual al crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19).Clotilde Delbos a spus ca Renault are suficiente lichiditati pentru a face fata crizei, dar ca recurge la linii de credit si ajutoare acolo unde este posibil, inclusiv in Franta si pe pietele emergente."Este de datoria noastra sa fim prudenti si sa acoperim chiar si scenariile foarte pesimiste. Exista motive suficiente pentru a incerca sa obtinem o parte din aceasta facilitate de credit", a spus Clotilde Delbos, pentru care imprumuturile garantate de stat constituie o plasa de siguranta."Lucram la acest lucru si va fi nevoie de timp, dar sunt increzatoare ca vom putea beneficia de acest credit inainte de anuntarea planului de economii in mai", a apreciat Delbos.Proprietarul Dacia , care a anulat deja plata dividendelor pe 2019 si a suspendat prognozele financiare, a fost afectat de criza sanitara care a dus la prabusirea cererii pentru autoturisme si la inchiderea reprezentantelor si a facilitatilor de productie.Grupul auto Renault a anuntat miercuri ca va relua productia la trei fabrici din Franta, la un nivel limitat.Un purtator de cuvant al producatorului auto francez a informat ca reluarea productiei "va fi foarte, foarte graduala" si strict in linie cu cerintele de sanatate stabilite de autoritati. Mai multe unitati vor fi redeschise in urmatoarele saptamani, a precizat purtatorul de cuvant.Si activitatile de productie la Uzinele Dacia de la Mioveni au fost reluate partial, incepand de marti, pe baza de voluntariat, urmand ca, din data de 4 mai, sa fie reluate activitatile in ...citeste mai departe despre " Franta acorda AirFrance imprumuturi de 7 miliarde euro si pregateste 5 miliarde euro pentru Renault " pe Ziare.com