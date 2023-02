Fondurile mutuale își pierd din popularitate – TradeVille

Fondurile Mutuale Își Pierd Din Popularitate

Activele nete ale celor 240 de fonduri deschise si închise, atât locale, cat si internaționale, au scăzut in 2022 cu 14.4%. In piața autohtona, cele 91 de fonduri deschise au înregistrat o scădere a activelor nete de 31.2%. Cele mai performante 5 fonduri deschise locale au înregistrat, in ultimele 12 luni, randamente anuale nete intre 3.5% si 25.5%, iar pe un orizont de 3 ani, randamentele s-au situat intre 29.4% si 44.6%. (Surse: ZF; AAF)

Înapoi La Birou

Piața de birouri din București a înregistrat in anul 2022 o cerere totala in creștere cu aproximativ 6% comparativ cu 2021, pana la 279,000 mp, in timp ce cererea noua a marcat o creștere de aproximativ 17%, pana la 122,000 mp. Daca in anul 2021, cererea din partea companiilor din domeniul IT&C reprezenta cel puțin jumătate din total, in 2022 sectorul a contribuit cu doar 37%. Rata de neocupare a fost de aproximativ 15%, in scădere fata de 16.5% înregistrata la sfârșitul anului 2021. (Sursa: ZF)

Industria Chimica Din Europa Sub Asalt

Uniunea Europeana ia in considerare introducerea celei mai ample reglementari ale industriei chimice din cadrul comunității, si anume, interzicerea substanțelor chimice utilizate pe scara larga, cunoscute sub numele de PFAS (“Per- and Polyfluorinated Substances”) sau “forever chemicals”. Odată ce interdicția va intra in vigoare, companiile vor avea la dispoziție intre 18 luni si 12 ani pentru a introduce substanțe alternative. Printre producătorii si utilizatorii PFAS se numără BASF, 3M, Bayer, Solvay, Merck KGaA și Synthomer. (Sursa: Reuters)

Deficitul Comercial Al SUA Se Apropie De 1 Trilion USD

Deficitul comercial al Statelor Unite a crescut la 67.4 mld. USD in decembrie 2022, de la 61 mld. USD înregistrat in luna precedenta. Cifrele sunt ușor sub așteptările pieței, care estimase un deficit de 68.5 mld. USD. Exporturile au scăzut cu 0.9%, pana la 250.2 mld. USD, in timp ce importurile, pe de alta parte, au crescut cu 1.3%, la 317.6 mld. USD, impulsionate de achizițiile de telefoane mobile si autoturisme. Pentru întreg anul 2022, deficitul comercial al SUA a urcat la 948.1 mld. USD, echivalentul a 3.7% din PIB, peste nivelul înregistrat in 2021 (845 mld. USD, 3.6% din PIB). (Sursa: Trading Economics)

Transgaz Preț curent 290.0 RON ( -1.02% ) MCap 3.41B P/E 10.1

