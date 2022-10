FMI și Banca Mondială vorbesc deschis despre recesiunea globală. Gradul de îndatorare a ajuns la un nivel maxim

Sefii marilor institutii financiare si economistii internationali atrag atentia ca vor urma mai multi ani de recesiune economica si performante slabe pentru economia mondiala.

Gradul de incertitudine este extrem de ridicat, iar domolirea presiunilor inflationiste este principala sarcina a guvernelor si bancilor centrale.

Urmeaza ani dificili, in care gradul de indatorare - atat public, cat si privat, a atins un maxim istoric si ar putea duce la evolutii extrem de neplacute.

Doi ani de stagflatie

Cristian Popa, membru in consiliul de administratie al BNR, a scris pe retelele sociale ca a participat la o intrunire "in spatele usilor inchise" cu "un reputat economist, fost Guvernator de banca centrala de mare importanta, un adevarat titan in domeniu".

Potrivit sursei citate, "scenariul central din economiile G7 pentru urmatorii 2 ani este stagflatia. Nu inseamna ca suntem condamnati pe veci, insa vor fi doi ani dificili. O recesiune va fi necesara".

"Gradul de indatorare la nivel global a atins un nou maxim istoric. Chiar si ca procent din PIB este mult mai mare decat inaintea Marii Crize Financiare (Criza financiara a anilor 2007-2008 - nota mea), atat datoriile publice cat si cele private vor necesita restructurari, companiile "zombie" nu isi vor putea onora obligatiile", a mai citat Cristian Popa din afirmatiile fostului sef de banca centrala.

"Bancile centrale din tarile industrializate au facut erori serioase: au esuat sa diagnosticheze corect impactul pandemiei Covid-19 asupra economiilor proprii si au tiparit bani de o magnitudine ce a dus la inflatie, mult inainte de razboiul din Ucraina", sustine sursa citata.

Recesiune globala

In cotext, sefii Fondului Monetar International si ai Bancii Mondiale au avertizat cu privire la riscul din ce in ce mai puternic ca economia globala sa intre in recesiune.

Ritmul de crestere al economiilor avansate incetineste, iar majorarea ratele dobanzilor va continua, au atras luni atentia Kristalina Georgiev si David Malpass, intr-o conferinta comuna de presa, scrie Bloomberg.

Pe masura ce dolarul se apreciaza, creste presiunea datoriei asupra tarilor in curs de dezvoltare, au aratat cei doi.

FMI calculeaza ca aproximativ o treime din economia mondiala va avea cel putin doua trimestre consecutive de contractie in 2022 si 2023.

