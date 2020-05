FMI: Fara solutii medicale urgente, ar putea fi scenarii mai sumbre pentru anumite economii

Datele economice recente din multe tari sunt sub estimarile deja pesimiste ale FMI, care indica un declin de 3% al economiei globale in acest an, a declarat Kristalina Gheorghieva. Oficialul a adaugat: "Fara solutii medicale urgente, s-ar putea materializa, din pacate, scenarii mai sumbre pentru anumite economii. Nu se cunoaste evolutia acestui virus, ceea ce ar putea inrautati si mai mult prognozele economice".In aprilie, FMI previziona o contractare de 3% a economiei globale in 2020, cel mai sever declin de la Marea Depresiune din anii '1930, urmata de o redresare partiala in 2021.Administratia Trump acuza autoritatile chineze ca au alertat cu intarziere comunitatea internationala cu privire la epidemie si ca au ascuns amploarea acesteia. Si, prin urmare, ca sunt responsabile de raspandirea globala a noului virus, de moartea a sute de mii de oameni si de actuala criza economica fara precedent.Presedintele Donald Trump ameninta China cu impunerea de noi tarife vamale iar vineri a sugerat ca ar putea inchide prima faza a acordului comerciale dintre SUA si China. Oficiali de rang superior din domeniul comertului din cele doua tari au declarat ca vor promova implementarea acordului comercial initial, dar unii observatori sustin ca nivelul achizitiilor de bunuri americane de catre autoritatile de la Beijing este mult sub cel convenit.Retragerea in protectionism ar putea slabi perspectivele de redresare a economiei globale in acest moment critic, a avertizat Georgieva. Intrebata cat de ingrijorata este de aceste evolutii, ea a raspuns ca sporirea tensiunilor comerciale dintre SUA si China ar putea periclita economia mondiala.Deja FMI a furnizat asistenta de urgenta pentru 50 din cele 103 tari care au cerut ajutor, a precizat directorul general al Fondului Monetar International.FMI a facut progrese cu utilizarea capacitatii sale totale de creditare, de 1.000 de miliarde de dolari, si lucreaza la identificarea de noi resurse de finantare si lichiditate pentru statele membre, au declarat luna trecuta oficialii institutiei financiare.Citeste si:Vesti proaste si de la FMI: Economia Romaniei va avea ...citeste mai departe despre " FMI: Fara solutii medicale urgente, ar putea fi scenarii mai sumbre pentru anumite economii " pe Ziare.com