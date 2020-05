Profitabilitatea sistemului bancar va fi probabil sub presiune in urmatorii cinci ani, arata o simulare realizata in randul a noua economii avansate, potrivit unui raport publicat vineri de FMI Desi reducerea costurilor si veniturile din taxe si comisioane mai ridicate ar trebui sa fie de ajutor, este putin probabil ca sa atenueze deplin presiunea, avertizeaza organizatia financiara internationala."In viitor, exista pericolul ca dificultatile legate de profitabilitate sa determine bancile sa-si asume riscuri excesive, odata ce economia se redreseaza", se arata in raport.FMI incurajeaza autoritatile din sectorul financiar sa incorporeze nivelul scazut al ratelor dobanzilor in deciziile si evaluarile lor de risc. Autoritatile trebuie sa gaseasca echilibrul adecvat intre politicile care prezerva stabilitatea financiara, mentin soliditatea institutiilor si sprijina cresterea economica, apreciaza organizatia financiara internationala. ...citeste mai departe despre " FMI avertizeaza bancile sa nu-si asume riscuri excesive " pe Ziare.com