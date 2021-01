ANALIZA: Bitcoin va fluctua cu 20-25% si in perioada urmatoare

Este posibil ca niveluri chiar sub 30.000 dolari pentru Bitcoin sau 1.000 de dolari pentru Ethereum sa fie atinse, avand in vedere viteza inalta a fluctuatiilor, care a adus castiguri impresionante intr-un orizont de timp foarte scurt unui numar larg de participanti, este de parere analistul.Nivelul de interes suscitat de monedele virtuale a atins repere foarte inalte pe finalul anului incheiat / inceputul lui 2021. Ecouri ale aprecierii rapide din perioada asemanatoare de acum 3 ani au fost vizibile pentru "veterani": si atunci cresterile asimptotic verticale au adus ulterior scaderi ample.Mai mult de 100% a avansat Bitcoin in raport cu dolarul american, intre 1 decembrie si 8 ianuarie (ziua cand a atins cotatia record de 42.000 dolari americani). Sesiunile recente au adus o corectie spre 32.000 USD (la ora redactarii materialului, piata fiind deosebit de volatila).Numeroase au fost argumentele pentru a justifica abordarea entuziasta (anterioara ajustarilor). Intre acestea:- nivelul in crestere al incertitudinii (inclusiv la nivel politic in SUA, al relatiilor dintre marile puteri, al situatiei din sanatate),- implicarea unor nume mari, respectate in domeniul investitiilor in piata monedelor virtuale,- opinii favorabile ale unor persoane relevante pentru investitori (Stanley Druckenmiller, Paul Tudor Jones, Scott Minerd, Fidelity, Paypal)- politica de generare de lichiditate a Fed.Un nou demers pentru autorizarea unui fond de tip ETF cu detineri in bitcoin a reaprins sperantele de largire a bazei de investitori potentiali. Toate influentele sunt, totusi, dificil de cuantificat.Un model de evaluare al Bitcoin, fie si vag asemanator cu cele utilizate in pietele bursiere pentru a evalua actiunile sau obligatiunile, pare imposibil. Intr-un material de analiza al JPMorgan, un nivel de 146.000 de dolari pentru o unitate Bitcoin a stimulat imaginatia participantilor."De unde a aparut aceasta valoare? Dintr-o echivalare a valorii de piata potentiale a monedei (capitalizarea totala) cu investitiile in aur prin monede, lingouri sau fonduri ETF. Felul in care echipa de analiza a bancii a ajuns la aceasta valoare demonstreaza atat asocierea, des intalnita, cu activul fizic de refugiu traditional, aurul, cat si lipsa acuta ...citeste mai departe despre " ANALIZA: Bitcoin va fluctua cu 20-25% si in perioada urmatoare " pe Ziare.com