Fitch retrogradează ratingul de țară al SUA - TradeVille

Fidelis – O Noua Emisiune Debutează La Tranzacționare

Cea de-a douăsprezecea emisiune de titluri de stat Fidelis debutează la tranzacționare astăzi. Cea mai recenta emisiune a acestor titluri cuprinde cinci emisiuni, dintre care trei sunt denominate in RON, dintre care una a fost dedicata donatorilor de sânge, iar doua sunt denominate in EUR. Ratele de dobânda ale acestor emisiuni ajung pana la 7.3%, in cazul emisiunii in RON dedicate donatorilor de sânge, respectiv 5.45%, in cazul emisiunilor in EUR. Matrițatele titlurilor de stat sunt cuprinse intre 1 si 5 ani. (Surse: BVB;BRD)

Preturile Producției Industriale – Creșteri Tot Mai Lente

In luna iunie 2023, preturile producției industriale pe total piața (interna si externa) au crescut intr-un ritm anual de 3.8%, cea mai lenta creștere anuala din luna februarie 2021 pana in prezent. La nivelul pieței interne, preturile au crescut cu 6.31% fata de luna iunie 2022, in timp ce preturile aferente pieței externe au scăzut cu 1.87%. Fata de luna mai 2023, preturile producției industriale au scăzut cu 0.6%. (Sursa: INS)

Preturile Petrolului, In Creștere

Preturile petrolului au crescut cu peste 1%, in cursul zilei de miercuri, atingând cele mai mari cotații din luna aprilie pana in prezent. Cotația contractelor la termen Brent a crescut cu 0.94%, pana la 85.71 USD/baril, iar cotația contractelor la termen WTI a crescut cu 0.98%, pana la 82.17 USD/baril. (Sursa: Reuters)

Fitch Retrogradează Ratingul De Tara Al SUA

Agenția internaționala Fitch a retrogradat ratingul de credit al guvernului american, de la AAA, cel mai bun rating de credit, la AA+. Decizia a atras critici din partea oficialilor americani. Janet Yellen, Secretarul de stat al Departamentului de Trezorerie a SUA a precizat ca decizia a fost luata in baza unor date arbitrare si învechite. Fitch a acționat in baza unei previziuni potrivit căreia urmează o deteriorare fiscala in următorii trei ani. De asemenea, recurenta problemelor privind plafonul datoriei publice au contribuit la decizia de retrogradare din partea agenției de rating. (Sursa: Reuters)

Societatea Energetica Electrica Preț curent 9.20 RON ( -1.39% ) MCap 3.18B P/E 4.90

Conducerea companiei Electrica a publicat principalii indicatori operaționali ai celui de-al doilea trimestru. Astfel, pe segmentul de distribuție, volumul de energie electrica distribuita a fost de 4,014 GWh, in scădere cu 6.6% comparativ cu același trimestru al anului trecut si cu 5.8% sub nivelul obținut in T1 2023. In ceea ce privește segmentul de furnizare, volumul energiei electrice furnizate in piața cu amănuntul s-a ridicat la 1,787 GWh, in scădere cu 5.5% fata de T2 2022 si cu 14.5% fata de T1 2023. (Sursa: comunicat societate)

BRD - Groupe Societe Generale Preț curent 14.70 RON ( -1.87% ) MCap 10.2B P/E 7.23

BRD a anunțat piața cu privire la renunțarea la mandat a directorului general, Francois Bloch, începând cu data de 26 septembrie 2023. In acest sens, Consiliul de Administrație reunit pe 2 august a decis numirea doamnei Maria Rousseva in calitate de director general, oferindu-i acesteia un mandat de 4 ani, începând cu 26 septembrie 2023. In prezent, Maria Rousseva deține funcția de Director General Adjunct Global Corporates, având nevoie de aprobarea BNR pentru ocuparea noii poziții. (Sursa: comunicat societate)

Ascendia Preț curent 3.92 RON (5.66% ) MCap 45.9M P/E 11.72

Liderul soluțiilor educaționale in Romania, Ascendia, informează piața cu privire la semnarea unui parteneriat strategic cu Samsung Electronics. Prin prezentul parteneriat, Ascendia va pune la dispoziție licențe LIVRESQ pentru toate tablele Samsung Flip utilizate in instituțiile de învățământ. Obiectul parteneriatului li reprezintă creșterea calității actului educațional din Romania prin integrarea produselor software in sistem. (Sursa: comunicat societate)

Erste Group Bank Ag Preț curent 168.60 RON ( -0.38% ) MCap 72.4B P/E 4.93

Erste Group a obținut aprobarea, din partea BCE, pentru un program de răscumpărare de acțiuni proprii in valoare de pana la 300 mil. EUR, echivalentul a 15 mil. acțiuni (maximum 3.49% din capitalul social). Erste Group vizează anularea acțiunilor pe care le va răscumpăra. Programul se va desfășura in perioada 16 august 2023 – 29 iunie 2024. Pe lângă acest program, Erste a anunțat intenția de a distribui un dividend brut per acțiune de 2.7 EUR, pentru rezultatele exercițiului financiar 2023. (Surse: comunicat banca (1);comunicat banca (2);Erste Group)

Apple Inc. Preț curent 192.66 USD ( -1.63% ) MCap 3.04T P/E 32.28

Este de așteptat ca Apple sa raporteze o scădere a vânzărilor de iPhone pentru trimestrul aprilie-iunie, din cauza așteptării noului model, in contextul unei economii lente. Analiștii se așteaptă ca firma sa împărtășească detalii despre utilizarea inteligentei artificiale pentru creștere. Se preconizează ca scăderea veniturilor totale trimestriale va fi de 1.6%, cea mai abrupta din 2016 încoace. Vânzările de iPhone ar putea sa scadă cu peste 2%, in contrast cu creșterea din anul precedent. Comentariile viitoare ale companiei cu privire la AI ar putea influenta performanta acțiunilor sale, care au crescut deja cu peste 50% in acest an. (Sursa: Reuters)

Wells Fargo & Co Preț curent 44.84 USD ( -1.90% ) MCap 170B P/E 12.87

Wells Fargo se așteaptă sa plătească pana la 1.8 mld. USD pentru a alimenta un fond guvernamental de asigurare a depozitelor care a suferit o pierdere de 16 mld. USD din cauza colapsului băncilor. Noile propuneri de reguli de capital din SUA ar putea duce la ajustări in bilanțul băncii. De asemenea, Wells Fargo este in discuții pentru a rezolva investigațiile privind comunicările angajaților pe canale de mesagerie neaprobate. Banca a autorizat un program de răscumpărare de acțiuni in valoare de 30 mld. USD după o creștere de 57% a profitului din trimestrul al doilea si a majorat dividendele in urma aprobării din partea Rezervei Federale Americane (Fed). (Sursa: Reuters)

Cvs Health Corporation Preț curent 76.57 USD (3.54% ) MCap 100B P/E 31.84

CVS Health si-a majorat vânzările cu 10.6%, in T2 2023, pana la 88.6 mld. USD. Cea mai mare contribuție la creșterea vânzărilor provine din segmentul de beneficii pentru sănătate. Totuși, pentru întreg anul 2023, compania preconizează un profit net per acțiune cuprins intre 6.53 – 6.75 USD/acțiune, sub previziunile anterioare care indicau un interval de 6.90 – 7.12 USD/acțiune. (Sursa: The Wall Street Journal)

Deschide Cont la TradeVille.

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).

...citeste mai departe despre "Fitch retrogradează ratingul de țară al SUA - TradeVille" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.