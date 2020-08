Agentia a apreciat ca inrautatirea perspectivei reflecta "deteriorarea finantelor publice ale SUA si absenta unui plan credibil de consolidare".Datoria si deficitul, care incepusera deja sa creasca inainte de pandemie, au inceput sa erodeze traditionala soliditate a ratingului de credit al SUA. Datoria guvernamentala a SUA, cea mai ridicata in randul tarile care beneficiaza de rating "AAA", ar urma sa depaseasca 130% din PIB pana in 2021, avertizeaza Fitch."Flexibilitatea financiara, asistata de interventia Rezervei Federale a SUA in vederea restabilirii lichiditatilor catre pietele financiare, nu atenueaza in intregime riscurile la adresa sustenabilitatii pe termen mediu a datoriei, si creste riscul ca autoritatile SUA sa nu consolideze suficient finantele publice pentru a stabiliza datoria publica dupa ce trece socul provocat de pandemie", se arata in comunicatul agentiei de evaluare financiara."Decizia Fitch reduce increderea in pietele financiare americane, si va determina unele entitati sa vanda bonduri SUA, deci ar putea fi afectate randamentele obligatiunilor, chiar daca nimeni nu se asteapta la intrarea SUA in incapacitate de plata", a apreciat Mike Englund, economist sef la Action Economics.In iunie, agentia de evaluare financiara Moody's a confirmat la "AAA" ratingul atribuit Statelor Unite, cu perspectiva stabila. Standard & Poor's, care a retrogradat calificativul SUA la "AA plus" in 2011, atribuie o perspectiva stabila ratingului. ...citeste mai departe despre " Fitch inrautateste perspectiva ratingului SUA, din cauza efectelor dezastroase ale pandemiei de Covid-19 " pe Ziare.com