Firmele pot solicita Certificate de Situatie de Urgenta si in luna mai, daca au pierdut bani in aprilie

Pana in prezent, legislatia prevedea ca pot solicita Certificate de Situatie de Urgenta firmele care dovedeau ca in luna martie au avut incasari cu cel putin 25% mai mici decat media lunilor ianuarie-februarie.Procedura se va extinde acum si pentru luna aprilie."Se lucreaza la modificarea OMEEMA 791/2020 de eliberare a Certificatelor de Situatie de Urgenta! Ca multi alti antreprenori si operatorii din domeniul transportului rutier de marfuri s-au adresat Ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in legatura cu posibilitatea solicitarii CSU si in cazul diminuarii incasarilor/veniturilor in luna aprilie.Receptiv la problemele mediului de afaceri, ministrul Virgil Popescu ii asigura pe operatorii economici ca Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a realizat draftul de Ordonanta de Urgenta care va reglementa extinderea posibilitatii operatorilor economici de a solicita CSU si pentru cazul diminuarii cu minimum 25% a incasarilor sau veniturilor in luna aprilie, raportat la media lunilor ianuarie - februarie 2020", arata un anunt publicat de minister.