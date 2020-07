Exodul creierelor. Scade dramatic varsta la care tot mai multi tineri parasesc Romania

Andreea Paul, presedinte al Initiativei pentru Competitivitate (INACO), a explicat, pentru Ziare.com, despre cum se resimte exodul creierelor de la o varsta cat mai frageda."Exodul creierelor nu se mai face de la primul job, ci dinainte de liceu. Eu, fiind cadru universitar, resimt plecarea tinerilor extraordinar de buni la universitatile de afara. Ca parinte cu un copil care urmeaza sa intre in clasa a IV-a, de acum ma gandesc ce vom face in clasa a IX-a si incotro vom merge pentru a le asigura copiilor nostri cea mai buna calitate a educatiei pentru ca ei pot duce enorm", a declarat Andreea Paul.Albabetizarea digitala, o obligatiePotrivit ei, sistemul educativ din Romania are de suferit la capitolul competitivitate, iar in fata inovatiei pe care o aduc tarile mai dezvoltate Romania s-ar putea sa ramana si mai in urma."Copiii romani sunt foarte dotati, au intrat deja in smart lab-uri, sunt foarte avansati in alfabetizarea digitala si tehnologica pentru ca noi, parintii, ne-am ocupat de asta, nu scoala. Ne-am ocupat de cresterea acestor abilitati, iar scoala nu tine pasul. Or, acesta este un mesaj de atentionate cu privire la tot ce inseamna invatamant preuniversitar", a mai spus Andreea Paul.Online-ul a deschis oportunitati imense pentru viitoarele generatii. Pot face cursuri cu cei mai buni profesori din lume, indiferent de locul in care se afla."Putem avea copii inovatori fabulosi. Nu tine de bogatie sau de mega-institutii de cercetare, ci tine de antrenarea creativitatii si a capacitatii de a inova inca de mic, desi sistemul de invatamant trebuie sa raspunda la aceasta provocare. Copii de 14-16 ani sau chiar si mai mici, cu o idee nastrusnica ce poate servi nevoia unui numar mare a populatiei globului, urcata pe o platforma digitala potrivita, se poate transforma intr-un start-up cu crestere exponentiala", a declarat Andreea Paul.Criza de coronavirus, o sansa nesperata"Criza de coronavirus a fost si o uriasa oportunitate pentru digitalizare. Noi, la INACO, am pornit un maraton al educatiei digitale si al crearii de smart lab-uri. Un an si jumatate am mers cu "te rog frumos" cu instruiri gratuite ale cadrelor didactice, veneau destul de greu, intelegeau si mai greu mesajul nostru si nevoia de educatie digitala. Nu este suficient pentru un copil sa-i pui telef ...citeste mai departe despre " Exodul creierelor. Scade dramatic varsta la care tot mai multi tineri parasesc Romania " pe Ziare.com