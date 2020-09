Excedent de populism, deficit record

Fara calcule la virgula, vorbim de mai mult de o suta de miliarde de lei cheltuieli peste veniturile acestei tari. In plina criza financiara, acum un deceniu, deficitul Romaniei a crescut pana undeva la noua la suta, si ne aducem cu totii aminte ce "veselie" a fost.Calculati voi ce se poate face cu o suta de miliarde de lei in fiecare an, astfel incatpensiile sa fie permanent mai mari, si nu doar pana la inevitabila restructurare a datoriei publice.Intrebarea care nu framanta pe nimeni este ce ne facem daca la anul este mai rau? Daca nu se opreste pandemia? Daca, din pleiada de crize globale posibile, vreuna se materializeaza? Ce facem atunci? Deficit de 15%? Poate 21%, ca doar nu dau de la mine? Sau?Oare politicienii se mai gandesc asa, in pauza dintre voturi, ca au responsabilitatea de a trece Romania si prin aceasta furtuna?Este mai mult decat evident ca lumea se indreapta catre tensiuni geopolitice cum nu am mai vazut demult, si ele se transforma foarte usor in razboaie economice sau tehnologice. Si, prin toata nebunia care se instaureaza in lume, noi o sa defilam cu buzunarele goale. In caz de ceva, o sa fluieram a paguba.Sigur ca pensiile din Romania sunt mici si trebuie sa creasca, dar cu 40 la suta? Intr-un an in care pandemia a tinut economia aproape inchisa cu lunile, un an in care oricum ne-a indatorat mult mai mult decat planuiam? Si, pe langa asta, mai aruncam si alte cresteri, de-a valma, ca doar vin alegerile locale?Fiecare ciclu electoral aduce cate o noua escaladare a populismului si a cheltuielilor pe care ni le asumam ca tara. De fiecare data sumele sunt mai mari, iar populismul si mai strigator, si mai sfidator fata de matematica rece a cifrelor.Intrebarea nu este daca muzica se va opri vreodata, ci doar cine anume este fraierul care ramane fara scaun.O tara nu se poate indatora la nesfarsit fara consecinte.Vedem un comportament similar in cazul Radet , acest mamut al incalzirii centralizate care, lipsit de investitii, se va prabusi intr-o buna zi, lasand Bucurestiul in ger. Primari la rand n-au facut decat sa impinga gunoiul si mai tare sub pres, doar-doar nu iese la suprafata in mandatul lor.Problema cu batul scurt este ca-l vom trage toti, nu doar cel care se va afla intamplator intr-o pozitie de putere.Sigur ca pensiil ...citeste mai departe despre " Excedent de populism, deficit record " pe Ziare.com