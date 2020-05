Pe parcursul ultimilor ani, am depasit Grecia si Portugalia iar rezultatul de anul trecut a ajuns de putin peste cel consemnat de Cehia (cu observatia ca toate aceste tari au o populatie mult mai mica).De retinut pozitia tarii noastre de lider european al cresterii economice pe ultimii patru ani, avansul de 39,3% fiind cu mult peste valorile inregistrate de tarile provenite din fostul bloc estic precum Bulgaria (32,8%), Cehia (30,7%), Ungaria (28,1%) si Polonia (22,9%).Precum si faptul ca o parte semnificativa din acest avans a venit pe calea gestionarii optime a cursului de schimb, in conditii destul de dificile din perspectiva deficitelor bugetar si de cont curent.Primele patru economii fac aproape 2/3 din economia UE, dar ponderea lor este in scaderePentru referinta si pozitionarea corecta a tarii noastre ca forta economica in UE, va prezentam evolutia din ultimii ani a statelor europene ca valoare a PIB exprimat in euro si pondere in totalul Uniunii, conform celor mai recente date disponibile la Eurostat, cu precizarea ca datele provizorii publicate anterior au fost revizuite iar ponderile aduse la zi dupa Brexit (vezi tabelul).Citeste mai multe despre Eurostat: Economia Romaniei, pe locul 13 in UE. Am depasit Grecia, Portugalia si Cehia pe Curs de guvernare ...citeste mai departe despre " Eurostat: Economia Romaniei, pe locul 13 in UE. Am depasit Grecia, Portugalia si Cehia " pe Ziare.com