Estimări în scădere pentru rata inflației – TradeVille

Construcțiile Si Comerțul Cu Amănuntul Devin Mai Active

In perioada iunie – august 2023, managerii se așteaptă la creșteri ale activității de construcții (sold conjunctural +23%) si comerțului cu amănuntul (sold conjectural +17%). In industria prelucrătoare si segmentul de servicii se prognozează o relativa stabilitate a numărului de salariați, iar o creștere a preturilor se așteaptă in domeniul construcțiilor (sold conjunctural +26%) si in comerțul cu amănuntul (sold conjunctural +25%). (Sursa: INS)

Estimări In Scădere Pentru Rata Inflației

Potrivit Asociației CFA Romania, rata anticipata a inflației pe un orizont de 12 luni a continuat sa scadă si s-a situat la o medie de 7.73%, aceasta fiind cea mai mica din martie 2022 încoace, in timp ce previziunile privind cursul EUR/RON este așteptat sa se situeze la 5.0146 RON pentru un EUR in decursul următoarelor 6 luni. Analiștii au estimat si o rata de creștere economica de 2.7% in acest an, in scădere de la 4.7% anul trecut si un deficit bugetar de 4.8% la finalul anului, mai mic fata de cel de 5.7% înregistrat in 2022. (Sursa: Economica)

Consumatorii Germani Sunt Mai Pesimiști

Starea de spirit a consumatorilor germani este așteptata sa scadă, in iulie, din cauza diminuării așteptărilor privind economia si veniturile personale, arata datele unui sondaj al institutului GfK. Astfel, indicele de încredere al consumatorilor a scăzut la -25.4 in perspectiva lunii iulie, fata de -24.4 in iunie, acesta fiind primul recul al indicatorului după 8 creșteri lunare consecutive. Nivelul negativ al indicelui arata o scădere a consumului privat fata de perioada trecuta de referința. (Sursa: Reuters)

Profituri In Scădere In Industria Chineza

Profiturile firmelor industriale din China continua sa scadă cu o rata alcătuita din doua cifre, in primele 5 luni ale anului, in contextul unei cereri scăzute care a redus marjele. Astfel, profiturile companiilor industriale au scăzut cu 18.8% anual, adaugandu-se dovezilor potrivit cărora economia chineza a pierdut avânt pe mai multe fronturi, inclusiv in ceea ce privește vânzările cu amănuntul, exporturile si investițiile imobiliare, in timp ce rata șomajului in rândul tinerilor a atins un nou maxim, de 20.8%. Ultimele date au întărit speranțele privind luarea, de către guvern, a unor masuri mai eficiente pentru a oferi sprijin companiilor chineze. (Sursa: Reuters)

Ihunt Technology Import-Export Preț curent 0.384 RON (1.59% ) MCap 28.8M P/E 8.014

iHunt Technology a anunțat lansarea celui mai performant telefon rezistent la șocuri, cu specificații de top si o baterie performanta. Noul model confirma poziția puternica a companiei in piața, cu produse ce acoperă o gama extinsa de preturi. Primele unități din noul model de telefon vor ajunge la clienți in ultima săptămâna din iunie. (Sursa: BVB)

Nuclearelectrica Preț curent 44.60 RON ( -0.67% ) MCap 13.4B P/E 4.96

Nuclearelectrica a anunțat semnarea unui contract cu Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) in vederea finalizării primei instalații de detritiere din Europa. Instalația are scopul de a îndepărta tritiul din instalație, ceea ce va duce la o protecție sporita a mediului si va oferi României posibilitatea de a deveni un centru european pentru producția si exportul de tritiu, care poate fi combustibilul candidat pentru viitoarele reactoare de fuziune. Durata de finalizare a proiectului este estimata la 50 de luni. (Sursa: BVB)

Elefant Online - Obligațiuni 2026 Preț curent 91.87 RON ( -0.01% ) MCap 16M

Conducerea companiei de comerț electronic, Elefant Online S.A., a anunțat publicarea raportului de audit întocmit de Mazars. Astfel, auditorul a oferit o opinie fără rezerve, menționând ca in raportul administratorilor nu au identificat erori semnificative si ca documentul include toate aspectele semnificative si informațiile relevante cerute Reglementările Contabile aprobate prin OMFP 1802/2014. (Sursa: BVB)

SAP SE Preț curent 604.90 RON ( -0.67% ) MCap 743B

Directorul general al producătorului german de software, SAP, a declarat ca vede un potențial uriaș de creștere in tehnologia generativa AI, in contextul in care sistemele ar putea fi capabile sa se configureze si sa automatizeze singure pașii de lucru. Știrea vine in contextul in care SAP a declarat ca va aprofunda colaborarea cu Microsoft in cadrul unor proiecte comune de inteligenta artificiala generativa, in domeniul recrutării de personal. (Sursa: Reuters)

The Walt Disney Company Preț curent 88.79 USD ( -0.30% ) MCap 162B P/E 39.43

In cursul săptămânii, un judecător din Delaware a dat dreptate companiei Disney, atunci când societatea a criticat un proiect de lege privind identitatea sexuala semnat de Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis. Decizia, favorabila companiei, va însemna ca Disney nu va trebui sa predea înregistrări interne, cerute de acționarul Kenneth Simeone, care a dat in judecata Disney in decembrie. (Sursa: Reuters)

Bank of America Corporation Preț curent 28.05 USD ( -0.67% ) MCap 229B P/E 8.48

Bank of America va deschide noi sucursale pentru deservirea clientelei de retail in statele americane Nebraska, Wisconsin, Alabama si Louisiana. Decizia este subordonata unui plan de extindere pe 9 piețe noi, in următorii patru ani. Astfel, Bank of America va fi prezenta in 39 de state americane, reducând clivajul fata de JPMorgan Chase, cel mai mare creditor din SUA, care activează in 49 de state americane. In T1 2023, veniturile nete generate de clienții de retail au constituit 38% din veniturile nete totale ale Bank of America. (Sursa: Reuters)

Alphabet - acțiuni clasa Preț curent 119.560 USD (1.04% ) MCap 1.58T

Șeful diviziei de cloud computing a Google a declarat ca discuțiile cu autoritățile de reglementare din Uniunea Europeana privind inteligenta artificiala (AI) sunt extrem de productive, pentru a crea un mediu sigur si responsabil in care AI se poate dezvolta. Google lucrează la instrumente pentru a răspunde unor îngrijorări ale UE. Printre ele se numără si conținutul produs de inteligenta artificiala care devine din ce in ce mai greu de distins fata de cel generat de oameni. (Sursa: CNBC)

Ubs Group Ag Preț curent 19.83 USD ( -0.25% ) MCap 63.1B

UBS intenționează sa disponibilizeze mai mult de jumătate din cei 45,000 de angajați ai Credit Suisse începând de luna viitoare, in urma preluării de urgenta a băncii rivale. Este de așteptat ca, bancherii, traderii si personalul de sprijin din cadrul diviziei de investiții a Credit Suisse din Londra, New York si unele orașe din Asia sa fie printre cei mai afectați. Angajații au fost informați sa se aștepte la trei runde de disponibilizări in acest an, prima fiind prognozata a se încheia pana la sfârșitul lunii iulie. UBS a declarat ca își propune sa reducă cu aproximativ 6 mld. USD costurile cu personalul in următorii ani. (Sursa: Bloomberg)

Nvidia Preț curent 415.210 USD ( -0.83% ) MCap 1.02T P/E 213.184

Prețul acțiunilor Nvidia a scăzut cu peste 3% in ședința de pre-market de pe Wall Street de ieri, din cauza faptului ca administrația Biden ia in considerare noi restricții asupra exporturilor de cipuri de inteligenta artificiala către China. Departamentul Comerțului ar putea acționa chiar de la începutul lunii viitoare pentru a opri expedierile de cipuri fabricate de Nvidia si de alți producători către clienți din China si din alte tari de interes, in cazul neobținerii unei licențe in prealabil. Acțiunea administrației face parte din normele finale care codifica si extind masurile de control al exporturilor anunțate încă din luna octombrie a anului trecut. (Sursa: WSJ )

...citeste mai departe despre "Estimări în scădere pentru rata inflației – TradeVille" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.