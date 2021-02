Esecul Bitcoin care a depreciat toate criptomonedele peste noapte

In timp ce incerca sa atinga un nou record de valoare, investitorii s-au trezit ca au nevoie de lichiditate pentru a cumpara Bitcoin, astfel vazandu-se nevoiti sa vanda din restul criptomonedelor pe care le aveau in portofolii.Asa se explica faptul ca monede precum Ethereum, Litecoin si alte criptomonede alternative au pierdut cel putin 10% din valoare. Pe de alta parte, la primele ore ale diminetii o moneda precum Cardano deja ajunsese sa piarda peste 20%.De obicei, cand Bitcoin urca in pret, trage dupa ea si restul criptomonedelor din piata, insa acest lucru nu s-a intamplat si de aceasta data, tocmai din motivul mentionat mai sus: investitorii si-au vandut o parte din restul criptomonedelor pentru a cumpara Bitcoin.50.000 de dolari, un prag psihologic pentru BitcoinAcesta este unul dintre cele mai sensibile praguri pentru Bitcoin, avand in vedere ca se preconizeaza ca pana la finele anului ar putea ajunge undeva la 100.000 de dolari. Aceasta suma este una dintre cele mai conservatoare predictii date de investitori, analisti financiari si miliardarii care mizeaza pe cresterea Bitcoin.Si chiar daca nu a reusit sa sparga pragul de rezistenta de 50.000 de dolari, Bitcoin pare ca se stabilizeaza in jurul acestei cote. Dar, cu toate acestea, nu se stie cand pragul psihologic va fi depasit. Cert este ca atunci cand o va face, toate monedele din piata vor avea de castigat.De data aceasta, dupa esecul legat de trecerea de 50.000 de dolari, efectul s-a facut simtit si in cotatiile celei de-a doua monede din piata, Ethereum, care a cazut pana la 1.675 de dolari, fata de o cota de peste 1.800 de dolari cu cat s-a tranzactionat in ultimele zile.Acum, Ethereum se tranzactioneaza cu 1.740-1.750 de dolari pe unitate.Dupa aceasta esuare, Bitcoin s-a retras catre o cota de 47.000 de dolari. In ciuda acestei nereusite, sunt analisti financiari din piata care cred ca Bitcoin va ajunge pana la sfarsitul lunii undeva la 80.000 de dolari.Citeste si:De ce sa nu te grabesti acum sa iei un creditPleaca functionarii "stresati" din Primaria Sectorului 1Acuzatiile stupefiante ale senatoarei Sosoaca: "Pacientii de la ATI sunt deconectati de la aparate"Val de ironii la adresa fostului primar Tudorache, autorul unui proverb inedit: Pentru ...citeste mai departe despre " Esecul Bitcoin care a depreciat toate criptomonedele peste noapte " pe Ziare.com