Energia nucleară, oportunitate uriașă pentru România. Reactoarele modulare mici de la Doicești, unice în lume

Fondul de investiții coreean DS Private Equity (DSPE) a semnat recent un acord cu Nuclearelectrica și acționarii RoPower, compania ce dezvoltă Centrala din Doicești, pentru de a investi 75 milioane de Euro pentru elaborarea studiului FEED 2.

În contextul avansării proiectului de la Doicești, importanța înțelegerii efectelor pozitive ale explorării energiei nucleare pentru a complementa energia regenerabilă din România devine din ce în ce mai importantă. Totodată, experții în energie atrag atenția cu privire la transparentizarea gestionării reziduurilor nucleare în urma utilizării uraniului în cadrul Centralei SMR.

Conform informării de presă din partea Nuclearelectrica, cei 75 milioane de euro, pe care îi va investi compania sud-coreeană fac parte din angajamentul public-privat al partenerilor multinaționali din Statele Unite, Japonia, Republica Coreea și Emiratele Arabe Unite de a oferi până la 275 de milioane de dolari pentru proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) din România.

Investiția financiară angajată de DSPE va contribui la finanțarea dezvoltării Proiectului, începând cu Faza 2 a studiului FEED, care constă în activitățile de caracterizare detaliată a amplasamentului, inițierea activităților pentru obținerea autorizațiilor, licențelor și reglementărilor, stabilirea exactă a calendarului proiectului, planificarea bugetului pentru execuția proiectului și pregătirea pentru achiziționarea materialelor cu ciclu lung de fabricație.

Reactoarele modulare mici și angajamentul Ministerului Energiei

În prezent, RoPower și NuScale realizează faza 1 a studiului FEED, care constă într-o serie de activități și studii de inginerie și proiectare, analiza tehnică a amplasamentului candidat, fosta centrală electrică Doicești, estimarea calendarului și a costurilor. În cadrul studiului FEED sunt aplicate și recomandările AIEA în urma misiunii IAEA Site and External Events Design (SEED), desfășurată în august 2022, la solicitarea Nuclearelectrica.

Nuclearelectrica afirmă că proiectul SMR din România va asigura peste 190 de locuri de muncă permanente și peste 1.500 de locuri de muncă în domeniul construcțiilor și 2.300 de locuri de muncă în producție. Alte mii de locuri de muncă vor fi generate de companiile interesate să investească în zonă, conform Economedia.

La finalul lunii iunie a avut loc o întrevedere în cadrul Ministerului Energiei pentru a discuta viitorul sectorului energiei nucleare românești. A fost prezentă conducerea companiei canadiene SNC Lavalin, care deține tehnologia CANDU de producție a energiei nucleare și care susține proiectele de investiții în noile unități 3 și 4, precum și despre retehnologizarea unității 1 de la Cernavodă, conform informării făcute de ministrul Sebastian Burduja pe Facebook. “Există toate premisele ca România să fie un lider regional în sectorul energiei nucleare, având viziune, tradiție, resurse și competență. Proiectele noastre pentru Cernavodă sunt complexe și de lungă durată. Avem nevoie de parteneri serioși, iar SNC Lavalin este un actor esențial pentru planurile României. Voi continua activ eforturile de accelerare a investițiilor în sectorul energiei nucleare, ceea ce înseamnă energie sigură, fără emisii de CO2, bazată pe resurse românești. Deci motor de dezvoltare, productivitate și locuri de muncă”, a declarat în iunie ministrul Sebastian Burduja

Proiectul centralei SMR este unic în lume, întrucât, deși prototipuri similare au apărut încă din anii 1980, ca o alternativă la reactoarele clasice, nu a fost niciodată pus în practică. Reactoarele modulare mici (SMR) sunt reactoare nucleare avansate care au o capacitate instalata de pana la 300 Mwe reactor, ceea ce înseamnă aproximativ o treime din capacitatea unui reactor de ordinul gigawatilor. Un reactor modular mic NuScale are o capacitate instalata de 77 Mwe si poate fi utilizat in centrale de 4, 6 sau 12 module in funcție de necesități (spre comparație un reactor de la Cernavodă are 720 Mwe).

„În țara noastră, avem tendința de a supra-vinde și a subperforma (oversell and underperform), când vine vorba de energia nucleară. Ce mă ține pe mine treaz noaptea e nu dacă această tehnologie va funcționa, ci dacă e viabilă comercial. Sunt convins că toate aceste mașinării vor funcționa, doar vreau să fiu sigur că vom atinge costurile. Să putem să ne ținem de buget, de calendar”, spunea John Hopkins, directorul NuScale Power, la semnarea acordului cu Nuclearelectrica, la începutul lunii noiembrie 2021.

Problema care umbrește avantajele: transparența gestionării deșeurilor

Conform datelor oferite de Ministrul Mediului, energia nucleară asigură astăzi aproape o treime din producţia de electricitate a Uniunii Europene (31%). In unele ţări membre, precum Lituania, ponderea centralelor nucleare în producţia de electricitate este de 85%.

În prezent aproximativ 10% din electricitatea produsă în România este produsă de către CNE Cernavodă, urmând ca această pondere să crească la peste 18% anul viitor, după darea în folosinţă a Unităţii 2.

Energia nucleară contribuie la reducerea emisiilor de CO2 – principalul gaz responsabil pentru schimbările climatice. Tot această tehnologie duce la reducerea dependenţei de combustibili fosili: cărbune, ţiţei şi gaze naturale.

Bogdan Berneagă, expert în energie, a explicat pentru Ziare.com care este cel mai important aspect pe care atât autoritățile, cât și Nuclearelectrica trebuie să îl aibă în vedere pentru contrabalansarea avantajelor evidente în construirea Centralei SMR: ”Energiile solară și eoliană nu au costuri variabile, adică nu există un combustibil. Gazul, evident, are un combustibil – deci chiar dacă cheltuielile se ridică undeva la același nivel cu cele ale unei centrale nucleare, la costurile operaționale se adaugă și costul combustibilului, precum și costurile emisiei dioxidului de carbon, printre altele.

Pe de altă parte, un reactor nuclear poate merge constant, iar costul combustibilului, al uraniului este scăzut. Pe de altă parte, după ce uraniul a fost folosit, trebuie gestionat, sub formă de deșeu”, a explicat acesta.

Expertul a insistat asupra cântăririi atente a avantajelor energiei nucleare prin această lentilă. Deși standardele de securitate și experiența firmelor partenere canadiene și coreene care susțin proiectul sunt incontestabile, dezvăluirea transparentă a planului de gestionare al deșeurilor nu a însoțit nicio comunicare publică legată de proiect. Bernează a explicat că ceea ce este important e să știm că există un plan sustenabil și care subscrie standardelor impuse de Parlamentul European.

Condițiile stricte ale UE de gestionare a energiei nucleare

Conform informațiilor expuse de Parlamentul European, în urma accidentului nuclear de la Fukushima, Comisia Europeană a efectuat o evaluare cuprinzătoare a riscurilor și a siguranței tuturor centralelor nucleare din UE, cu scopul de a evalua siguranța și robustețea instalațiilor nucleare în caz de fenomene naturale extreme. Standardele de siguranță în vigoare ale UE au primit o evaluare pozitivă din partea Comisiei, însă aceasta a scos în evidență necesitatea unor măsuri de modernizare care să asigure un grad mai mare de uniformitate între statele membre și să ia în considerare cele mai bune practici de pe plan Mondial.

Normele de siguranță de la nivelul UE aplicabile instalațiilor nucleare au fost actualizate în 2014. În februarie 2015, Comisia a propus să fie revizuite cerințele de informare prevăzute la articolele 41 și 44 din Tratatul Euratom, pentru a le alinia la noile evoluții în materie de politici.

O serie de regulamente, inclusiv Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1158 al Comisiei, stabilesc condiții pentru importurile de produse agricole ce provin din afara UE, ca urmare a accidentului produs la centrala nucleară de la Cernobîl. Regulamentul (Euratom) 2016/52 al Consiliului stabilește nivelurile maxime permise de contaminare radioactivă a alimentelor și a furajelor în urma unui accident nuclear sau a oricărui alt caz de urgență radiologică.

Mai mult, în 1992 a fost instituit în UE un sistem de autorizare prealabilă a transporturilor de deșeuri radioactive, care a fost modificat considerabil prin Directiva 2006/117/Euratom a Consiliului din 20 noiembrie 2006 privind supravegherea și controlul transferurilor de deșeuri radioactive și combustibil uzat, al cărei scop este garantarea unui nivel corespunzător de protecție a populației atunci când au loc astfel de transporturi.

În 2011 a fost creat un cadru juridic pentru gestionarea deșeurilor în UE, care prevede monitorizarea îndeaproape a programelor naționale pentru construcția și gestionarea depozitelor finale, precum și standarde de siguranță cu caracter juridic obligatoriu. Statele membre și-au publicat primele programe naționale în 2015, iar o dată la trei ani trebuie să transmită rapoarte naționale privind punerea în aplicare a directivei.

...citeste mai departe despre "Energia nucleară, oportunitate uriașă pentru România. Reactoarele modulare mici de la Doicești, unice în lume" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.