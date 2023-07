Energia devine mai ieftină în 2023 – TradeVille

Energia devine mai ieftină în 2023

Energia electrica continua sa se ieftinească in Romania, prețul mediu al pieței SPOT ajungând la 422.7 RON/MWh in iunie, cu 1.7% mai mic fata de luna mai, când prețul mediu ponderat pe PZU a fost de 430 RON/MWh. Aceasta marchează a șasea luna consecutiva de scăderi pe PZU, fiind influențat de mai mulți factori, printre care consumul redus de energie electrica si producția mare din hidrocentrale si importurile de energie regenerabila. (Sursa: Economica.net)

Companiile De Stat - 10 Mld. RON Din Dividende In 2023

Companiile controlate de Guvern au raportat, pentru 2022, un profit brut de cca. 3.5 ori mai mare fata de anul 2021, acesta totalizând 17.9 mld. RON si fiind influențat de preturile mari la energie. Numărul companiilor pe care le controlează statul roman se ridica la 201 societăți, acestea având peste 163,000 de angajați, si venituri totale de 92.4 mld. RON. Altfel, nivelul dividendelor pe care statul le prevede pentru acest an se ridica la aproape 10 mld. RON. (Sursa: Profit.ro)

Sentimentul Privind Producția Din SUA, Orientat Către Pesimism

In luna iunie, indicele de sentiment privind activitatea de producție din SUA a scăzut pana la nivelul de 46 de puncte, sub valoarea din luna precedenta, respectiv de 46.9. Aceasta înregistrare s-a situat sub estimările de 47 ale economiștilor si a infirmat posibilitatea unei redresări înspre nivelul de 50, care separa expansiunea activității manufacturiere de contracție. Încă din luna ianuarie 2021, acest indice se afla într-o tendința descendenta. (Sursa: TradingEconomics)

Fabricile Din Asia Au Produs Mai Putin In Iunie

Activitatea fabricilor din Asia a scăzut in luna iunie, in condițiile in care cererea slaba din China si din tarile avansate au umbrit perspectivele exportatorilor din regiune. Astfel, in timp ce activitatea sectorului industrial a scăzut in China, aceasta s-a contractat si in alte tari puternice, precum Coreea de Sud si Japonia. Indicele Caixin al managerilor din industria prelucrătoare din China a scăzut, in iunie, la 50.5 puncte de la 50.9 in mai, rămânând peste pragul de 50 care separa scăderea de creștere. Impactul se resimte si in Japonia, unde indicele PMI a scăzut la 49.8 puncte, revenind la contracție după ce in luna mai a înregistrat prima expansiune din ultimele 7 luni. Indicele PMI din Coreea de Sud a scăzut la 47.8 in iunie, de la 48.4 in mai, extinzandu-si declinul la un record de 12 luni consecutive din cauza cererii slabe din Asia si Europa. (Sursa: Reuters)

One United Properties Preț curent 0.948 RON (1.39% ) MCap 3.51B P/E 7.197

One United Properties a anunțat ca Tribunalul București a respins cererea formulata împotriva companiei, in cadrul căreia autorizația de construire eliberata pentru realizarea proiectului One Peninsula a fost contestata de mai multe persoane fizice care locuiesc in împrejurimi. Tribunalul a respins cererea ca fiind neîntemeiata, însă hotărârea nu este definitiva si poate fi atacata in recurs. (Sursa: comunicat societate)

Aquila Part Prod Com Preț curent 0.694 RON ( -1.70% ) MCap 832M P/E 8.343

Aquila, lider in servicii integrate de distribuție si logistica pentru piața bunurilor de larg consum din Romania si Republica Moldova, devine membru asociat al ARIR (Asociația Romana pentru Relația cu Investitorii). “Ne alăturam ARIR pentru un nou pas in consolidarea activității noastre in Relația cu Investitorii si suntem convinși ca împreuna cu membrii comunității putem sa ne aducem contribuția la dezvoltarea pieței de capital”, afirma Jean Dumitrescu, Director Relații cu Investitorii. ARIR este promotorul conceptului "Relația cu Investitorii", având ca obiectiv implementarea celor mai bune practici de transparenta, comunicare cu investitorii si guvernanta corporativa. (Sursa: ARIR)

Med Life Preț curent 19.00 RON (7.34% ) MCap 2.52B P/E 108.55

MedLife a anunțat convocarea AGA, pentru data de 3 august 2023, in cadrul căreia, printre cele mai importante puncte pe ordinea de zi, se numără aprobarea majorării capitalului social cu 99.7 mil. RON, de la valoarea actuala de 33.2 mil. RON la 132.9 mil. RON, prin emisiunea unui număr de 398.6 mil. acțiuni noi cu o valoare nominala de 0.25 RON/acțiune prin incorporarea de prime de emisiune si rezerve. Acțiunile nou emise vor fi alocate gratuit acționarilor societății, data de înregistrare fiind 4 septembrie 2023. Fiecare acționar prezent la data de înregistrare va primi 3 acțiuni gratuite la fiecare acțiune deținuta. De asemenea, acționarii vor discuta si probarea unui program de răscumpărări de acțiuni a căror valoare nominala totala este egala cu maxim 10% din capitalul social subscris al societății, de la data răscumpărării, pentru o perioada maxima de 18 luni. (Sursa: comunicat societate)

Transport Trade Services Preț curent 15.95 RON (0.00% ) MCap 957M P/E 3.74

Grupul TTS a informat piața cu privire la publicarea raportului ESG pentru anul 2022. Datorita motorizării de ultima generație a flotei, volumul emisiilor de CO2 a scăzut in perioada 2015-2022 cu 26.2%, in timp ce consumul de energie al flotei si intensitatea emisiilor au scăzut cu 28.7% respectiv 5.5%. Strategia de sustenabilitate a grupului TTS este structurata pe 4 direcții principale. In ceea ce privește obiectivele viitoare, compania își propune sa rămână in continuare unul dintre cei mai mici poluatori cu CO2 dintre transportatorii fluviali de pe Dunăre, prin derularea unui program continuu de investiții in modernizarea si mentenanța flotei NAVROM. (Sursa: raport companie)

Alimentara Slatina Preț curent 38.0 RON (2.70% ) MCap 15.6M P/E 8.3

Societatea Alimentara S.A. informează investitorii despre achiziția pachetului de 600 parți sociale din capitalul social al Aliment Murfatlar SRL, reprezentând 11.93% din capitalul social al companiei. Conform comunicatului societății, valoarea totala a tranzacției se ridica la 3.28 mil. RON. In 2022, Aliment Murfatlar a raportat o cifra de afaceri de 3.37 mil. RON si o marja neta de 69.7%. (Sursa: comunicat societate)

Chromosome Dynamics Preț curent 21.0 RON ( -4.55% ) MCap 12.8M P/E 9.9

Dezvoltatorul de soluții IT si Inteligenta artificiala pentru agribusiness, Chromosome Dynamics, a informat investitorii cu privire la lansarea unei game profesionale de inputuri. Acestea vor fi produse inițial in volume mici, urmând ca după finalizarea noii facilitați de producție din Filiași, Dolj, volumul producției sa crească. Noua gama de inputuri se adresează fermierilor mici, cu suprafețe agricole de pana in 100 ha, care exploatează terenul atât in sistem convențional cat si ecologic. (Sursa: comunicat societate)

TESLA INC. Preț curent 279.82 USD (6.90% ) MCap 885B P/E 75.39

Tesla a anunțat, pentru T2 2023, livrări record de autovehicule, peste estimările analiștilor, datorita reducerilor de preț si a creditelor fiscale din partea guvernului federal american. Tesla a livrat 466,140 EV-uri, intre aprilie si iunie, cu 83% mai mult fata de T2 2022 si cu 10% in creștere fata de T1 2023. (Sursa: Reuters)

Apple Inc. Preț curent 192.46 USD ( -0.78% ) MCap 3.03T P/E 32.21

Apple este nevoita sa reducă din previziunile privind producția de Apple Vision Pro, casca care permite utilizatorilor experiența realității augmentate. Cauza deciziei sta in complexitatea proiectării produsului. Produsul a fost lansat luna trecuta, iar preturile de vânzare încep de la 3,499 USD, de trei ori mai scump decât costul celui mai scump echipament din aceeași gama oferit de Meta Platforms. Apple planifica producția a 1 mil. caști in următoarele 12 luni. (Surse: Reuters (1);Reuters (2))

Astrazeneca Plc Preț curent 65.64 USD ( -8.25% ) MCap 101B

Cotația acțiunilor AstraZeneca a scăzut cu 6%, după ce rezultatele testării unui medicament împotriva răspândirii cancerului pulmonar nu s-ar fi ridicat la înălțimea așteptărilor. Medicamentul, denumit Datopotamab deruxtecan, este dezvoltat împreuna cu Daiichi Sankyo, o companie japoneza, si aparține unei clase de medicamente promițătoare in lupta cu aceasta forma a bolii maligne. (Sursa: Reuters)

Rivian Automotive, Class Preț curent 19.56 USD (17.41% ) MCap 17.9B P/E -2.76

Producătorul american de vehicule electrice, Rivian, a depășit estimările analiștilor de pe Wall Street cu privire la livrările auto trimestriale. Astfel, livrările de vehicule Rivian au crescut cu 59% in T2 2023 fata de aceeași perioada a anului precedent si cu 15% peste estimările analiștilor. Rezultatele pozitive s-au datorat cererii stabile, pentru vehiculele electrice, fapt ce a condus la o creștere de 9% a acțiunilor in ședința de pre-market de ieri. De asemenea, pentru reducerea costurilor si a elimina dependenta fata de alți furnizori, Rivian si-a dezvoltat propria unitate de propulsie. (Sursa: Reuters)

