Enel și-ar putea vinde activele din România. Grupul italian are datorii de 70 de miliarde de euro

Grupul italian de utilitati Enel SpA analizeaza noi vanzari de active din afara Italiei, in ideea de a-si reduce datoriile de 70 de miliarde de euro si a putea finanta noi investitii, au dezvaluit pentru Bloomberg mai mult surse din apropierea acestui dosar.

Planul ar putea include vanzarea de participatii in tari precum Romania, Grecia, Australia si Columbia, au precizat sursele care au dorit sa isi pastreze anonimatul. Deocamdata nu a fost luata o decizie iar vanzarile ar putea sa sufere modificari si chiar sa fie anulate, au adaugat sursele.

Vanzarea de active ar putea ajuta la reducerea datoriilor Enel, care la finele lunii septembrie se ridicau la suma record de 69,7 miliarde de euro. Enel are drept obiectiv reducerea datoriilor pana la 58-62 de miliarde de euro la finele acestui an.

De asemenea, vanzarea de active face parte din strategia Enel de rotatie a activelor in ideea de a creste finantarea pentru noi investitii. Directorul general de la Enel, Francesco Starace, va prezenta planul de afaceri al grupului pe perioada 2023-2025 in data de 22 noiembrie.

Companiile europene de utilitati sunt supuse unor presiuni crescute dupa ce criza gazelor a dus la explozia preturilor pe piata de energie. Unii dintre cei mai mari producatori de energie de pe continent au probleme cu finantarea si chiar si Enel discuta o linie de credit garantata de stat in valoare de mai multe miliarde de euro.

Enel ar putea strange undeva intre 15 si 20 de miliarde de euro din vanzarea de active de pe pietele emergente, sustin analistii de la Goldman Sachs intr-un raport publicat in data de 7 noiembrie.

Grupul italian a anuntat deja vanzari de active cu un impact estimat de aproape patru miliarde de euro asupra datoriilor grupului. Tranzactiile anuntate pana acum includ vanzarea intregii participatii la divizia din Rusia, o retea de distributie si o centrala pe gaze din Brazilia, afacerile din domeniul transportului de electricitate din Chile si o participatie la operatorul de retele inteligente Gridspertise.

Enel, companie energetica multinationala si un lider integrat pe pietele globale de electricitate, gaze naturale si energii din surse regenerabile, activeaza in peste 30 de tari din lume, avand o capacitate totala instalata de peste 88 GW. In Romania, compania este unul dintre cei mai mari investitori privati in domeniul energetic, cu operatiuni in sectoru ...citeste mai departe despre "Enel si-ar putea vinde activele din Romania. Grupul italian are datorii de 70 de miliarde de euro" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.