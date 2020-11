Electric Up, programul cu dedicatie pentru marile hoteluri din Romania

hibrid plug-in, cu minim doua puncte de incarcare.Pe hartie, programul Electric Up da foarte bine, dar, in realitate, hotelierii medii si mici, dar si restaurantele s-au trezit ca nu au nici o sansa sa obtina vreo finantare pentru asa ceva. Pentru a obtine 45 de puncte din 100 cat este punctajul maxim, beneficiarul trebuie sa aiba un consum lunar de curent de 6 ori productia anuala a sistemului de energie verde pe care-l comanda, ceea ce inseamna un minimum de 30.000 de kw. Restul punctelor se impart in functie de capacitatea de energie regenerabila folosita, accesul pe domeniul privat unde vor fi instalate aparatele de incarcare si altele.In aceste conditii, la un astfel de consum nu se incadreaza decat cateva hoteluri din Romania, hoteluri care ar trebui sa aiba cel putin 100 de camere, spun specialistii din domeniu."Scopul programului il reprezinta cresterea gradului de utilizare a surselor regenerabile de energie si a eficientei energetice, imbunatatirea calitatii aerului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica necesara consumului propriu si livrarea surplusului in reteaua nationala de energie electrica, precum si stimularea utilizarii autovehiculelor electrice si electrice hibrid plug-in, dezvoltarea transportului ecologic cu emisii reduse de gaze cu efect de sera prin montarea statiilor de reincarcare pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in. Programul nu incurajeaza livrarea surplusului de energie in reteaua nationala de energie electrica, rezultat din utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice, decat sub forma unei alternative pentru care opteaza fiecare operator economic, in cazul depasirii capacitatilor de producere de energie electrica pentru consumul propriu", se arata in ghidul de finantare al programului Electric Up.Cui se adreseaza programul?Potrivit documentului mai sus mentionat, programul se adreseaza operatorilor economici din domeniului HoReCa, desfasoara activitati sub coduri ...citeste mai departe despre " Electric Up, programul cu dedicatie pentru marile hoteluri din Romania " pe Ziare.com