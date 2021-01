Efectul Trump-Biden asupra banilor europeni. Cum vom resimti in buzunarele noastre criza politica din SUA

Incidentele de miercuri seara, din capitala SUA, s-au lasat si cu patru decese, iar acum, Trump spune ca va exista o tranzitie ordonata, in conditiile in care aseara, instiga protestatarii la violente. Totul a culminat cu victoriile lui Jon Ossoff si ale reverendului Raphael Warnock, ambii democrati, in cursa duala pentru Georgia. Democratii controleaza acum Camera, Senatul si presedintia.La inceputul sesiunii de tranzactionare, indicii europeni erau pe plus, astfel ca, in jurul orei 9.00, indicele pritanic FTSE 100 a castigat 0,1%, DAX-ul german a castigat 0,3%, in timp ce CAC 40 de la Paris a fost, de asemenea, mai mare cu 0,4%."Rezultatele Senatului inseamna ca asa-numitul scenariu "Blue Wave" a avut loc in cele din urma, desi printr-o calatorie sinuoasa, rezultand o slaba majoritate democratica in ambele camere ale Congresului. Principala implicatie este perspectiva unui pachet de stimulare SUA substantial mai mare, odata ce presedintele ales Biden va ajunge la functie si va oferi un sprijin suplimentar comertului", nota Deutsche Bank, potrivit Yahoo Finance.Cu toate acestea, mai sunt inca obstacole de depasit. Procesul de certificare a alegerilor, care este in mod normal un eveniment ceremonial direct, continua sa fie intrerupt de obiectiile parlamentarilor republicani cu privire la victoria lui Biden.Piata primeste semnale mixteTrecerea in randul investitorilor din paradisurile sigure in active cu risc a fost observata ieri in mai multe clase de active. Actiunile europene au crescut alaturi de omoloagele lor din SUA, cu STOXX 600, in crestere cu 1,36%, atingand un nivel post-pandemic condus de banci, care au castigat 5,56%. Indicele blue-chip FTSE 100 s-a inchis, de asemenea, cu 3,7% mai mare in Londra, depasindu-si echivalentii de pe continent.Intre timp, cazurile COVID-19 din Marea Britanie au atins miercuri un alt record cu cazuri de peste 62.000, in plus fata de peste 1.000 de decese zilnice pentru prima data din aprilie. De asemenea, au fost anuntate noi restrictii in Irlanda, aici elevii mergand pe scoala online, iar proiectele de constructii neesentiale luand o pauza.Vaccinul Moderna a obtinut aprobarea in UE, deoarece liderii se confrunta cu o presiune puternica pentru a- ...citeste mai departe despre " Efectul Trump-Biden asupra banilor europeni. Cum vom resimti in buzunarele noastre criza politica din SUA " pe Ziare.com