Ce efecte nefaste ar putea avea rezultatele alegerilor asupra economiei. "Am depasit deja limita acceptabila a datoriei publice"

Politicienii vor trebui sa lase la o parte interesele de partid si sa ia masuri rapide si extreme de utile pentru economie, altfel riscam sa ajungem cu euro in pragul a 5 lei, avertizeaza economistii chestionati de Ziare.com."Cu cat ardem etapele organizarii noului Parlament si ale noii guvernari, cu atat mai repede avem sansa sa iesim mai repede din criza economica. Fara un guvern care sa aiba o sustinere majoritara in Parlament este putin probabil ca legile necesare sa poata fi adoptate in timp util", este de parere Adrian Negrescu, analist economic.Acesta spune ca trebuie clarificata problema Legii Pensiilor, adica daca vor creste sau nu pensiile cu 40%, trebuie rezolvata problema alocatiilor pentru copii, dar si cea a cresterii salariilor cadrelor didactice."Aceasta este o alta problema ramasa in discutie. Sunt teme precum legea offshore pentru exploatarea gazelor din Marea Neagra care ar putea aduce Romaniei multe miliarde de euro in timp foarte scurt, legea digitalizarii si implicit legea 5G care, de asemenea, ar putea aduce Romaniei 4,5-5 miliarde de euro, plus peste 200.000 de locuri de munca noi", mai spune Negrescu.Noi taxe si impozite, sinucidere curataAcesta mai afirma ca trebuie rezolvata si problema cadrului fiscal in care se va desfasura anul 2021 pentru ca exista temeri privind o potentiala crestere a taxelor si impozitelor."Ar fi o masura sinucigasa daca guvernul ar lua-o in considerare, aceasta urmand sa adanceasca si mai mult problemele din mediul economic. Trebuie simplificat mecanismul de accesare a fondurilor europene care este birocratic si stufos. Fara aceasta solutie nu vom putea sa ajungem sa atragem fondurile europene puse la dispozitie de Uniunea Europeana. Dar totul va depinde de vointa politica si daca politicienii aflati la putere din partidele care vor forma noua coalitie guvernare vor lasa la o parte interesele politice", mai spune analistul economic.Reforma administrative-teritoriala: reducerea numarului de judetePotrivit lui Negrescu, urmeaza patru ani in care politicienii vor trebui sa construiasca si va conta foarte mult daca din noul guvern vor face parte cu adevarat specialisti in domeniile respective."Este necesar sa trecem de la oameni de partid la oameni specializati in domeni