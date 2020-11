Economisirea la romani: unul din trei ar tine banii intr-un plic in sifonier

De asemenea, 32% dintre respondenti au declarat ca ar prefera sa pastreze banii economisiti intr-un plic in sifonier. Doar 8% dintre respondenti au mentionat ca ar alege sa investeasca intr-o asigurare de viata si numai 4% dintre romani ar investi la bursa prin intermediul unui broker.Ce fac romanii cu banii?Tinerii profesionisti sunt printre cei cei mai dispusi sa apeleze la o banca atunci cand se gandesc la metodele de economisire a banilor, 57% dintre acestia mentionand ca i-ar depune intr-un cont bancar.Peste 70% dintre pensionari ar face acelasi lucru. In mediul urban si mediul rural, preferinta pentru pastrarea banilor la banca este prima optiune a romanilor atunci cand vine vorba de economisire - 49% dintre cei din urban si 51% dintre cei din rural au optat pentru aceasta varianta.Unii romani prefer sa simta banii "aproape"Banii tinuti in propria locuinta reprezinta o solutie pentru economisire pentru mai bine de o treime dintre romani. 40% dintre familiile traditionale, intrebate cum ar proceda daca ar reusi sa stranga trimestrial o suma de 350 lei, au afirmat faptul ca ar pastra banii intr-un plic in sifonier.O treime dintre adultii fara partener sunt in asentimentul familiilor traditionale si recunosc ca ar pastra acasa banii economisiti. Pentru acestia, contactul direct cu banii si certitudinea ca ii pot vedea oricand ofera sentimentul de control asupra resurselor financiare.Asigurarile de sanatate, tot mai cautateRomanii sunt interesati si de asigurarile de viata, insa doar 8%. Investitia prin intermediul unei asigurari de viata este o varianta la care ar apela, in special, familiile moderne, asa cum arata datele Reveal Marketing Research.13% dintre familiile moderne ar alege sa investeasca banii in acest fel. Doar 9% dintre mileniali, intrebati cum ar proceda cu o suma de 350 de lei economisita, au mentionat varianta investitiei intr-o asigurare de viata.Procentele sunt scazute in ceea ce priveste tendinta romanilor de a investi la bursa cu ajutorul unui broker. Din totalul esantionului, doar 4% dintre romani ar alege acest tip de gestionare a economiilor.Comparativ cu restul segmentelor, maturii fara partener se arata mai interesati de actiunile la bursa - 8% dintre ei au selectat a ...citeste mai departe despre " Economisirea la romani: unul din trei ar tine banii intr-un plic in sifonier " pe Ziare.com