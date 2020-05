Economiile gospodariilor s-au topit, iar sistemul medical ar putea fi asaltat de pacienti cu tratamente amanate - sondaj IRSOP (Grafice)

Conform unui comunicat remis Ziare.com marti, in luna mai, 58% dintre gospodarii au reusit sa isi mentina sau chiar sa creasca putin nivelul de trai, insa 42% spun ca situatia lor financiara s-a inrautatit, comparativ cu cea din aprilie.De asemenea, fata de luna aprilie, in mai au crescut:- somajul efectiv si asteptat de la 5 la 10%;- incapacitatea de a plati rata la credit tot de la 5 la 10%;- proportia gospodariilor fara venit disponibil de la 38 la 48%;- proportia celor care au trecut la atacarea economiilor proprii (32%)."Evaporarea venitului disponibil si dezeconomisirea semnaleaza topirea cantitatii de lichiditate din gospodarii si prezice ca cei stramtorati se vor abtine de la cumpararea de bunuri si servicii", precizeaza IRSOP.In ce priveste Sanatatea, sondajul releva ca o treime din populatia adulta - 31% - a trebuit sa-si amane analizele, tratamentele sau operatiile, din cauza coronavirusului.Asta "inseamna ca sistemul medical va ramane tensionat si dupa coronavirus".Intrebati care este slabiciunea cronica cea mai importanta a tarii scoasa la iveala de aparitia epidemiei, 39% dintre romani au spus ca sistemul de sanatate, in timp ce 34% au raspuns coruptia."Probabil ca sistemul sanitar va avea nevoie inclusiv de investitii in capacitati excedentare rezervate pentru epidemii. Capacitatile excedentare nefolosite nu sunt rentabile, dar vor fi inevitabile", potrivit sursei citate.Totodata, sondajul releva ca in urmatoarele trei luni oamenii nu se vor grabi sa creasca consumul personal: " 84% intentioneaza sa cumpere numai strictul necesar, iar 83% nu vor sa se indatoreze".Asta inseamna ca, cel mai probabil, "comerciantii care desfac bunuri de folosinta indelungata vor avea probleme. Retinerea de la cumparare sugereaza si faptul ca un eventual program de restartare a consumului pe termen scurt s-ar putea sa nu functioneze".Totusi, 74% dintre respondenti au spus ca in urmatoarele 3 luni nu au de gand sa economiseasca.Intrebati daca vor respecta recomandarile autoritatilor dupa ce se termina starea de urgenta, aproape toti respondentii au raspuns afirmativ.De asemenea, chestionati despre cum vor reactiona ceilalti oameni dupa ce iesim din izolare, impresia ...citeste mai departe despre " Economiile gospodariilor s-au topit, iar sistemul medical ar putea fi asaltat de pacienti cu tratamente amanate - sondaj IRSOP (Grafice) " pe Ziare.com