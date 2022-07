Cum ar putea reduce Europa consumul de energie după modelul japonez aplicat în criza dezastrului nuclear de la Fukushima

In timp ce Europa se pregateste pentru penuria de energie din cauza reducerilor de gaze din Rusia, criza energetica a Japoniei in urma cu un deceniu ofera o lectie de supravietuire cum ar fi diminuarea luminii si urcarea scarilor.

Ministrii Energiei din UE au aprobat marti o propunere prin care tarile membre se angajeaza sa scada consumul de gaze cu 15% din luna august si pana in martie din cauza nesigurantei aprovizionarii cu energie provocata de razboiul din Ucraina, scrie Reuters.

Economisirea energiei, cunoscuta sub numele de "setsuden" in Japonia, a devenit un proiect national pentru niponi dupa cutremurul si tsunamiul din 2011 care au provocat dezastrul de la centrala nucleara din Fukushima.

In saptamanile si lunile care au urmat, centrele comerciale au inchis scarile rulante, fabricile si-au redus activitatea, iar saloanele de jocuri de noroc pachinko au fost inchise temporar.

"Trebuie sa facem ceva, ori altfel va fi un dezastru" - aceasta a fost atitudinea multor japonezi in acea perioada, potrivit lui Koichiro Tanaka de la Institutul de Economie Energetica din Japonia.

Presiunea sociala intensa, aceeasi care i-a facut pe oameni sa se conformeze restrictiilor din timpul pandemiei de Covid-19, a jucat si ea un rol important.

Tokyo Electric Power Co., operatorul centralei Fukushima-Daiichi, a pierdut in jur de 40% din capacitatea sa de generare de electricitate.

Oamenii au mers pe scari si au oprit aerul conditionat

Imediat dupa ce a avut loc accidentul, compania de electricitate a intrerupt curentul pentru prima data in istorie si a introdus alte intreruperi in regiunea capitalei tarii in urmatoarele saptamani. Intr-un final, a repornit centrale mai vechi pe baza de carbune si gaze naturale pentru a suplini deficitul energetic.

In luna mai a acelui an, guvernul japonez i-a rugat pe cetateni sai si intreprinderile din Tokyo si nordul Japoniei sa reduca din consumul de electricitate cu 15% in intervalele cele mai solicitante din timpul verii. Masuri similare au fost adoptate anul acesta in timp ce Japonia se confrunta cu o aprovizionare cu energie deficitara.

Cele mai multe companii japoneze au aplicat masuri de austeritate din momentul in care dezastrul din 2011 a lovit natiunea, cum ar fi stingerea luminilor si oprirea lifturilor.

Ministerul Mediului a tintit pentru o reducere si mai drastica a consumului de energ ...citeste mai departe despre "Cum ar putea reduce Europa consumul de energie dupa modelul japonez aplicat in criza dezastrului nuclear de la Fukushima" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.