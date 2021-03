Economia Romaniei a scazut in 2020 cu 3,9%. PIB-ul in trimestrul al patrulea de anul trecut a crescut cu 4,8% fata de trimestrul al treilea

Produsul Intern Brut in trimestrul IV 2020 a fost, in termeni reali, mai mare cu 4,8% comparativ cu trimestrul III 2020, iar fata de acelasi trimestru din anul 2019, Produsul Intern Brut a inregistrat o scadere cu 1,4% pe seria bruta si de 1,8% pe seria ajustata sezonier."Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2020 a fost de 1.053 miliarde lei preturi curente, in scadere-in termeni reali -cu 3,9% fata de anul 2019. La scaderea PIB , in anul 2020 fata de anul 2019, au contribuit majoritatea ramurilor economiei, contributii negative mai importante avand urmatoarele ramuri: Industria (-2%), cu o pondere de 19,7% la formarea PIB si al carei volum de activitate s-a redus cu 9,3%;Comertul cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor; transport si depozitare; hoteluri si restaurante (-0,9%), cu o pondere de 18% la formarea PIB si al caror volum de activitate s-a redus cu 4,7%;Activitatile de spectacole, culturale si recreative; reparatii de produse de uz casnic si alte servicii (-0,8%), cu o pondere de 2,5% la formarea PIB si al caror volum de activitate s-a redus cu 24,5%; Agricultura , silvicultura si pescuitul (-0,7%), cu o pondere de 3,8% la formarea PIB si al carei volum de activitate s-a redus cu 16,2%;Impozitele nete pe produs (-0,8%), cu o pondere de 9,1% la formarea PIB si al caror volum de activitate s-a redus cu 8,7%", arata datele INS.S-a intensificat activitatea in constructiiConstructiile au avut o contributie pozitiva la modificarea PIB (+0,6%) ca urmare a majorarii volumului de activitate cu 9,7%."Din punctul de vedere al utilizarii PIB, reducerea s-a datorat, in principal: Cheltuielii pentru consum final al gospodariilor populatiei, al carei volum s-a redus cu 5% contribuind cu -3,1% la scaderea PIB; Cheltuielii pentru consumul final individual al administratiilor, al carei volum s-a redus cu 2,9% contribuind cu -0,2% la scaderea PIB; Exportului net (-1,4%), consecinta a reducerii cu 10% a volumului exporturilor de bunuri si servicii corelata cu o scadere mai mica a volumului importurilor de bunuri si servicii, cu 6%. Formarea bruta de capital fix, al carei volum s-a majorat cu 5,6%, a avut o contributie pozitiva la modificarea PIB, de +1,3%", mai arata datele INS.Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul IV 2020 a ...citeste mai departe despre " Economia Romaniei a scazut in 2020 cu 3,9%. PIB-ul in trimestrul al patrulea de anul trecut a crescut cu 4,8% fata de trimestrul al treilea " pe Ziare.com